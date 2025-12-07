Евакуираха трима членове на екипажа на блокирания край бреговете ни танкер "Кайрос"

Трима души бяха евакуирани от танкера “Кайрос”, каза на брифинг пред журналисти на 7 декември вицеадмирал Румен Николов – директор на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“. Удареният с украински морски дронове санкциониран танкер "Кайрос" е в опасност от засядане край Ахтопол. Корабът бе поразен при украински удари с безпилотни морски безпилотни машини Sea Baby. Предполага се, че танкерът е бил изтеглен на буксир от турски влекач в наши води.

“Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие”, обясни той.

Трима членове на екипажа са вече на сушата

По думите му, операцията е започнала още сутринта. “Бяхме информирани, че намаляват запасите от храна и вода и се изтощават батериите. Със съдействието на министрите на транспорта и отбраната се предприеха мерки за доставяне на материалите, които да осигурят пребиваването на екипажа. Заявката беше да им осигурим храна за 3 дни. Доставени са им хранителни продукти, вода и комуникационни средства, с които да осъществяваме връзка с тях”, обясни Николов.

The Russian shadow fleet tanker Kairos, damaged by a Ukrainian naval drone, is now off Bulgaria’s coast. Bulgarian authorities say a Turkish tug towed the burning vessel into their waters and then left it. Rough seas on Dec 6 prevented boarding. The 10 crew members are reportedly… pic.twitter.com/5ZKQ0oetXP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 7, 2025

Той сподели, че са получили информация, че има трима членове на екипажа, които не са в добро здравословно състояние, и по молба на корабособственика трябвало да бъдат евакуирани от борда на кораба.

“При втория курс на вертолета тази операция беше изпълнена перфектно. Тримата са докарани до брега, предадени са на "Гранична полиция", осигурено им е медицинско лице за извършване на прегледа. Това не са бежанци и няма да бъдат настанявани в лагери, те ще бъдат поети от представител на корабособственика”, допълни той.

По думите му - тези хора, които не изискват медицинско наблюдение, най-вероятно ще бъдат настанени в хотел.