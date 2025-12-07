Войната в Украйна:

Проверяват замърсено ли е Черно море заради блокирания танкер "Кайрос": ето ситуацията към момента

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предприе незабавни действия, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море, след като танкерът "Кайрос" беше блокиран край бреговете на Ахтопол. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода, съобщиха от пресцентъра на министерството на 7 декември.

Какво ще се изследва?

Пробите ще бъдат изследвани за следните показатели: наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен, вкл. растителни масла.

Получените резултати ще бъдат интерпретирани според стандартите за качество на околната среда (СКОС), посочени в Наредбата за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои замърсители. При установяване на отклонения или ако се установи замърсяване, ще бъдат предприети "последващи действия, за които обществеността ще бъде своевременно информирана", обявиха от МОСВ.

Засега няма отклонения

Към момента редовният мониторинг на МОСВ не отчита отклонения, които да сочат замърсяване на морските води в акваторията на България, гласи още официалното съобщение.

Удареният с украински морски дронове санкциониран танкер "Кайрос" е в опасност от засядане край Ахтопол. Корабът бе поразен при украински удари с безпилотни морски безпилотни машини Sea Baby. Предполага се, че танкерът е бил изтеглен на буксир от турски влекач в наши води.

При атаката преди седмица Украйна порази още един кораб от "сенчестия руски флот", с който Москва заобикаля международните петролни санкции – Virat.

Димитър Радев
