Проверяват замърсено ли е Черно море заради блокирания танкер "Кайрос": ето ситуацията към момента

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предприе незабавни действия, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море, след като танкерът "Кайрос" беше блокиран край бреговете на Ахтопол. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода, съобщиха от пресцентъра на министерството на 7 декември.

Какво ще се изследва?

Пробите ще бъдат изследвани за следните показатели: наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен, вкл. растителни масла.

Получените резултати ще бъдат интерпретирани според стандартите за качество на околната среда (СКОС), посочени в Наредбата за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои замърсители. При установяване на отклонения или ако се установи замърсяване, ще бъдат предприети "последващи действия, за които обществеността ще бъде своевременно информирана", обявиха от МОСВ.

Снимка: Facebook, Здравко Василев

Засега няма отклонения

Към момента редовният мониторинг на МОСВ не отчита отклонения, които да сочат замърсяване на морските води в акваторията на България, гласи още официалното съобщение.

Удареният с украински морски дронове санкциониран танкер "Кайрос" е в опасност от засядане край Ахтопол. Корабът бе поразен при украински удари с безпилотни морски безпилотни машини Sea Baby. Предполага се, че танкерът е бил изтеглен на буксир от турски влекач в наши води.

При атаката преди седмица Украйна порази още един кораб от "сенчестия руски флот", с който Москва заобикаля международните петролни санкции – Virat.