Скъсана дига и евакуация: Частично бедствено положение в село край морето (ВИДЕО)

Частично бедствено положение е обявено в село Зидарево, Община Созопол. То е обявено от кмета на Община Созопол е обявил частично бедствено положение поради обилни валежи и критично повишено ниво на река Изворска, става ясно от сайта на местната администрация. Пътните връзки към Зидарово откъм село Извор и село Присад са силно затруднени и трудно проходими за леки автомобили.

"Препоръчва се да се избягват пътувания в района, както и да се предприемат всички мерки за лична безопасност. Молим гражданите да бъдат изключително внимателни и при необходимост незабавно да сигнализират на телефон 112. Следвайте указанията на компетентните органи", се казва в съобщениетои на общината.

Евакуация и скъсана дига

Около 14.15 ч. вчера дигата на река Изворска, в която се влива река Факийска, се къса и четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор. Няма опасност за останалите къщи и хора. Пътят за Извор засега е отворен. А пътят през Извор за Габър, Зидарово, Вършило е затворен, съобщи МВР. Във всички критични зони са разположени полицейски патрули.

"Ситуацията в село Зидарово се нормализира. На терен са екипи на "Пожарна безопасност", както и доброволци" каза вчера кметът на Созопол Тихомир Янакиев.

Пътищата около Созопол

По данни на МВР на територията на Община Созопол - отсечката на третокласен път III-7908 от село Зидарово към село Присад до село Димчево бе затворена, поради заливане с вода. Отсечката на общински път от село Извор до разклона за село Зидарово бе отворена да движение, въпреки наводнението, тъй като оттока е бил бърз. Имало е три закъсали леки автомобила, като за извеждането им от рисковата зона е насочен екип на пожарната. ОЩЕ: Къмпинг "Арапя" е под вода, улици и постройки в Царево са отнесени от ново наводнение (ВИДЕО)

Проблеми и в Царево

Обилните валежи от дъжд на територията на Районно управление - Царево са стартирали около 04.30 ч. вчера, като освен наряда са осигурени три допълнителни полицейски екипа, които са обходили съществуващите критични точки. Падналото количество валежи е било около 130 литра на кв.м., което е довело до спиране на движението по републиканския път III-9901 в района на новия завод в Царево и района на местността "Падналите мостове", поради преливане на вода върху пътната настилка, идваща от дерета извън урбанизираните зони на общината и правеща водосбор на високите части на планината.

В с. Лозенец екип на РУ-Царево беше затворил временно и ул. "Георги Кондолов" в района зад ваканционно селище Лозенец, където пътят също беше залят от вода, придошла предимно от главния път и останалите пътища и улици в района, тъй като е най-ниската точка. Обходени са всички села и от ранните часове на деня е осъществен контакт с всички кметове и кметски наместници, както и с районната пожарна служба в Царево. Към момента няма разрушена инфраструктура, както и материални щети. В района на къмпинг Арапя е обходено навсякъде, като единствено каравани и бунгала непосредствено до дерето, което преминава покрай къмпинга, са били леко заляти. Повечето от обектите там са незаконни и са поставени нерегламентирано в земеделски земи. Системата BG-Alert е задействана в 14.00 ч. ОЩЕ: Община Царево задейства BG Alert, в Приморско са в готовност за евакуация