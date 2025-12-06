Бургас празнува Никулден с много инициативи, концерти и добро настроение

На Никулден, който е празник на Бургас, по традиция в града се провеждат множество празнични инициативи, с които бургазлии и гостите на града се събират заедно, забавляват се и си създават прекрасно настроение, каквото трябва да има на всеки празник. И тазгодишният Никулден не е изключение, като в морския ни град има изключително много събития.

Денят започна с празнична света литургия в чест на св. Николай Чудотворец и благоденствието на Бургас. Службата в храм "Св. Николай Чудотворец", ж.к. "Меден рудник" бе водена от Негово Високопреосвещенство сливенски Митрополит Арсений, като в богослужението участваха свещеници от бургаското православно духовенство. На литургията присъства зам.-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева. Десетки бургазлии се стекоха в храма, за да сe помолят за здраве и благополучие.

Снимка: Община Бургас

На празничния за Бургас Никулден не бе забравен и най-големият благодетел на морския град Александър Георгиев – Коджакафалията. Още в началото на тържествените чествания, венци и цветя в знак на почит към личността и делата на бащата на Бургас пред паметника му поднесоха кметът Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, бургаските депутати Галя Василева и Андрей Рунчев, заместник-кметовете на Бургас Станимир Апостолов и Михаил Ненов, председателят на Постоянната комисия по образование в Общинския съвет Павел Чепов, както и множество признателни бургазлии.

Лошото време не беше пречка за група ентусиасти, които се включиха в спортните събития – част от Никулденската програма на Община Бургас. В 8:30 плувецът Цанко Цанков и любители на плуването в открити води се събраха на плажа в Бургас. Голямото вълнение не им позволи да преплуват предварително очертания маршрут, но пък и не им попречи да се гмурнат за малко в бурното море.

Снимка: Община Бургас

Истинско желание за тренировка с любим спортист демонстрира 12-годишният Гриша Колев. Момчето е вицешампион по акробатика, а дъждът не го спря да се включи в тренировката, която Йордан Йовчев проведе на открития фитнес до ресторант "Нептун".

Ученици от Немска езикова гимназия "Гьоте" проведоха традиционния в последните години Никулденски маратон "Не на дрогата в училище! Да каляваме себе си чрез спорт! Присъедини се и ти!". Той се организира от езиковата гимназия, с подкрепата на Общинския съвет по наркотични вещества.

На днешната Тържествена сесия шест изявени личности бяха удостоени със званието "Почетен гражданин на Община Бургас", Връчени бяха и две специални отличия – "Ключът от кулата" и "Медал за достойна служба". Новите почетни граждани на Бургас са актьорите Руси Чанев и Димитър Рачков, художникът и уважаван преподавател доц.Димо Колибаров, дългогодишният ректор на Бургаски държавен университет "Проф. Д-р Асен Златаров" доц. Николай Радев, един от нaй-ярките съвременни писатели Алек Попов (посмъртно) и изтъкнатият звукорежисьор Проф. Иво Керемидчиев (посмъртно).

Със специалното отличие - "Ключът от кулата" бе удостоен Теодор Стоев (посмъртно), който със собствени средства изгради изцяло обновения храм "Св. Троица" в парк "Славейков". "Медал за достойна служба" бе връчен на Тържествената сесия на ОбС Бургас на Златка Атанасова, дългогодишен доброволец и обучител по първа помощ, помогнала на хиляди бургазлии.

Снимка: Община Бургас

По традиция на площад "Атанас Сиреков" издигнаха флаговете на Република България, Община Бургас и Европейския съюз в присъствието на кмета на града Димитър Николов, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, областния управител Владимир Крумов, председателят на Общински съвет Бургас Михаил Хаджиянев, бургаски депутати, общински съветници и граждани.

Снимка: Община Бургас

Тримесечният Никола е най-малкият именик, който се включи в традиционната "златна" снимка пред Община Бургас. Въпреки лошото време, десетки бургазлии, които носят името на Свети Никола, се събраха, за да споделят празника си. Малката Никол, която е на годинка и 4 месеца, позира в ръцете на дядо си Николай. 82-годишната Николина Попова пък е най-възрастната участничка във фотоса. В снимката по традиция се включва и кметът Димитър Николов.

Предстоят още инициативи в града, с които ще бъде отпразнуван подобаващо празничният Никулден.