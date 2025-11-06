Любопитно:

Диана Дамянова: Бойко Борисов официално застана в защита на Делян Пеевски

06 ноември 2025, 19:25 часа 721 прочитания 0 коментара
Диана Дамянова: Бойко Борисов официално застана в защита на Делян Пеевски

Бойко Борисов официално застана в защита на Делян Пеевски, това заяви в „Лице в лице“ по bTV пиар експертът Диана Дамянова по повод думите на лидера на ГЕРБ, че е лобирал пред Дейвид Камерън за отпадане на британските санкции за корупция над „несправедливо обвинени българи“.

„Борисов официално заяви, че санкциите срещу Пеевски са несправедливи и за да влезе в този диалог разказа няколко истории. Аз нямам съмнение, че с всякакви държавни ръководители той е водил подобен тип разговори, но те нямат никакво отношение за слагането или свалянето на санкциите“, коментира Дамянова.

Политологът проф. Светослав Малинов допълни ГЕРБ са все по-зависими от ДПС: „Когато си зависим, следваш волята на този, от когото си зависим. Борисов – опитен политик с инстинкт, какво печели от защитата на Пеевски? Абсолютно нищо. Просто неговият най-близък приятел и съюзник в момента го е помолил да го защити“.  

Той допълни, че целта на санкциите „Магнитски“ е да предпазва САЩ от корумпирани личности и да предпазва своите партньори от такива. Дамянова коментира, че пътят на взаимно политическо признание е поет от Борисов след изявлението му по повод изборните резултати в Пазарджик.

За бюджета

Двамата коментираха и новия държавен бюджет, който според тях е изграден с една основна цел – да осигури стабилност на управляващото мнозинство, а не развитие на икономиката. „В България такова мнозинство не е имало от 30 г., то може да бъде разклатено само отвътре. Взрив обаче между тях ми звучи нереалистично, защото двете малки партии – БСП и ИТН знаят много добре, че един недовършен мандат ще ги извади от политическата сцена. Те знаят, че са стабилни“, каза пиар експертът. 

Диана Дамянова беше категорична: „Това е бюджет на клиентелата на ГЕРБ и ДПС. Той не предлага никакви реформи, не е справедлив и натоварва изцяло частния сектор. Държавните служители щракат с пръсти, докато хората в реалната икономика плащат цената.“

Според нея, липсата на реформи в публичния сектор превръща бюджета в инструмент за запазване на властта, а не за развитие. „Бюджетът е прекалено ляв, създаден за да задоволи администрацията и клиентелата на управляващите.“, допълни тя.

Проф. Малинов обобщи, че макар бюджетът да е изчислен така, че да избягва социално напрежение чрез „щедри раздавания“, той купува време – не развитие: „Стабилността е временна. Тя цели да избута годината, да се стигне до президентските избори и да няма предсрочен вот. Но след това ще платим цената с фискални и структурни проблеми.“

В заключение Дамянова подчерта, че България има икономически растеж, но „този бюджет няма да го подпомогне“.

Елин Димитров
