Екзотично попълнение в Зоопарк Бургас: Семейство камили са най-новите обитатели (СНИМКИ)

Зоопарк Бургас представя своето ново семейство камили – майка, баща и тяхното още малко, което очаква своя осиновител и възможността да бъде кръстено. Родителите се казват Кали и Фреди и вече се чувстват прекрасно в новия си просторен дом. Камилите разполагат с повече от 5 декара площ, където могат свободно да се разхождат, да почиват и да общуват с посетителите. От зоопарка обмислят и въвеждането на допълнителна атракция – езда на камила, подобно на вече популярните разходки с пони.

Новият им дом е създаден по уникалната концепция на Зоопарк Бургас – загражденията максимално да наподобяват естествената среда на животните. Постепенно традиционните мрежи ще бъдат заменени с електропастири и естествени бариери, осигурявайки безопасност за посетителите, но и свобода за животните.

🐪 Три двугърби камили са новите обитатели на Зоопарк Бургас! 🐪 🐪 С огромна радост ви представяме семейство двугърби... Posted by Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк on Wednesday, October 29, 2025

Още: Диви котки, конфискувани в Испания, са настанени в Софийската зоологическа градина (СНИМКИ)

Повече за произхода им

Двугърбите камили, наричани бактриани (Camelus bactrianus), произхождат от суровите степи и полупустини на Централна Азия. Те са перфектно приспособени към екстремни условия – издържат на температури от -40°C до +40°C, могат да изминават десетки километри без вода и съхраняват енергия в гърбиците си под формата на мазнина. Освен това са интелигентни, социални и силно привързани към семейството си.

Още: Знаете ли къде има най-много камили

Семейството на Кали, Фреди и тяхното малко, вече се нарежда сред любимците на посетителите, а новият им дом е поредната стъпка към мисията на Зоопарк Бургас – по-близка връзка между хората и животните, предаде БГНЕС.