31 октомври 2025, 10:49 часа 382 прочитания 0 коментара
Заради Архангелова задушница: Промени на движението в Бургас

Реорганизация на движението на автомобили в района на гробищния парк в Бургас ще бъде въведена утре – 1 ноември, от 7:30 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Бургас. Промените се налагат по повод отбелязването на Архангелова задушница и очаквания традиционен наплив от граждани към парка.

Движението за автомобили ще бъде еднопосочно. Влизането в гробищния парк ще се извършва през входа до кръговото движение на изхода на града в посока курорта Слънчев бряг, а излизането – през улица "Транспортна". Пътният трафик по ул. "Транспортна" ще бъде отклоняван към бул. "Димитър Димов".

Ще се пропускат единствено товарни автомобили, както и автобуси от градския и междуселищния транспорт. Полицейски екипи ще бъдат разположени в близост до пешеходните пътеки, като при необходимост временно ще спират движението, за да осигурят безопасното преминаване на пешеходците.

Архангелова задушница се отбелязва винаги в съботата преди Архангеловден (8 ноември).

Спасиана Кирилова
Бургас Гробища Архангелова задушница промени в движението
