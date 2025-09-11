Кметът на Бургас и Христо Стоичков дадоха старт на футболния турнир "Пътят към звездите"

Централният градски площад в Бургас „Тройката“ за трети път се превърна в арена на футболни битки и среща с легендата на българския футбол Христо Стоичков с почитатели и бъдещи футболни надежди от морския град. Познатият в цял свят „Номер 8“ и кметът Димитър Николов дадоха начало на футболния турнир за деца, родени до 2018 г. – „Пътят към звездите“. Събитието се провежда с подкрепата на Община Бургас и е посветено на най-малките почитатели на футбола.

В турнира се включиха отборите на ФК „Бургас спорт“, ФК „Нефтохимик Бургас“, ФК „Черноморец Бургас“ и ДФК „Звездичка“, „Атлетик Бургас“ и „Бургас 2024“, които ще изиграят по три футболни срещи. След всички футболни срещи, Камата ще се срещне със своите фенове за автографи, снимки и подаръци – книгата „Христо Стоичков. Историята“, осигурена от TriA City Centre.

Официалната церемония по награждаване на участниците в турнира и закриване на събитието ще бъде в 15.00 часа.