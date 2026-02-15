Войната в Украйна:

Седмична прогноза за времето за 16-22 февруари 2026 г. (КАРТА)

В понеделник, 16 февруари 2026 г. минималните температури ще са между минус 1° и 4°, в София – около минус 1°. Облачността ще е разкъсана, след обяд над източната половина от страната – предимно значителна и на места в югоизточните райони ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 8° и 13°, в София - около 8°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

До средата на седмицата

Във вторник ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи. В Северна и Западна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка, а в Горнотракийската низина и по Черноморието ще вали дъжд, който със застудяването вечерта ще преминава в сняг. Температурите ще се понижат и ще са почти без денонощен ход – между 0° и 5°.  В сряда валежите ще спрат, най-късно в източните райони. Над западната половина от страната и облачността ще се разкъсва, в много райони и ще намалява до предимно слънчево.

В четвъртък вятърът ще се ориентира от югозапад, в Източна България и на север от планините ще се усили. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Северозападна България. На места в равнините ще е мъгливо. Дневните температурите ще се повишат значително и максималните ще бъдат между 7° и 12°, в районите чувствителни на южен вятър до 14°-16°.

До края на периода

В петък ще се заоблачи и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат страната, а със застудяването почти навсякъде ще преминат в сняг. Очакват се значителни валежи, образуване на снежна покривка, а по проходите ще има виелици. В западната половина от страната вятърът ще е от север и с него ще нахлува студен въздух; температурите значително ще се понижат. През нощта срещу събота в цялата страна ще вали сняг, в Добружда и Лудогорието, и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват нявявания. В събота от югозапад валежите ще спират, най-късно след обяд в Източна България. Застудяването ще продължи. В неделя след временно разкъсване на облачността тя отново ще се вплътни и на места в западните и планинските райони ще превали слаб сняг. Ще се задържи студено.

