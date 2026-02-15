Делян Добрев наруши мълчанието и сложи точка: Тръгва ли си от ГЕРБ?

Депутатът от ГЕРБ, председател на Комисията по бюджет и финанси в парламента и бивш енергиен министър Делян Добрев отговори на спекулациите в публичното пространство, че напуска партията на Бойко Борисов. Информацията се появи снощи, 14 февруари, цитирана от bTV, но до момента нямаше официален коментар от самия Добрев. Той наруши мълчанието с публикация във Facebook в ранния следобед на 15 февруари, неделя.

Делян Добрев отрече, че си тръгва

"Слуховете за моята смърт са силно преувеличени", написа Добрев, цитирайки Марк Твен.

"Скъпи приятели, не е вярно, че напускам ГЕРБ. Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога, и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години. Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство.

Скъпи неприятели, не бързайте да се радвате! И до нови срещи!", гласи публикацията на Делян Добрев.

Той става народен представител за първи път в 41‑вото Народно събрание през 2009 г. като член на ГЕРБ и оттогава последователно е бил част от парламентарната група на партията.

Какво казаха съпартийците на Делян Добрев?

В ГЕРБ не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев, обяви тази сутрин депутатът и бивш директор на УМБАЛ "Александровска" Костадин Ангелов. Той подчерта, че силата на ГЕРБ не е в индивидуалностите, а в екипната работа.

"До нас до момента такава информация не е стигнала. Г-н Добрев е един политик, който е от ярките лица на ГЕРБ, заедно сме постигали много от политиките, за които сме се борили през последните години", посочи Ангелов.

Снимка: БГНЕС

Медикът допълни, че ако Добрев реши да напусне, това ще бъде личен акт. "Силата на нашата партия не е в индивидуалностите, силата на нашата партия е в екипа, в резултатите, които постигаме заедно", категоричен беше той.

Междувременно Деница Сачева пусна снимка, на която е заедно с лидера на партията Бойко Борисов. "Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно, когато е най-трудно, търся фенер и карам направо", написа тя.

Мнозина сметнаха, че това е завоалиран коментар на ситуацията със слуховете за изнененадващо напускане на Делян Добрев, които разтърсиха социалните мрежи вчера.

