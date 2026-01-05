Лайфстайл:

Кораб за туристически разходки се разби край Созопол

05 януари 2026, 11:56 часа 284 прочитания 0 коментара
Туристическият кораб "Магелан", който извършва през лятото разходки в Созополския залив, се е разбил край остров "Св. св. Кирик и Юлита", след като заради бурно море и силен вятър се е откъснала котвата му.

За инцидента

Корабът бил акостирал в района на пристанище пред хотел, но заради бурното море и силния вятър преди два дни, котвата му се е скъсала. Вследствие на това корабът бил отнесен и се ударил в камъни на кейовата стена около острова, където се наклонил на една страна и започнал да се пълни с вода, обясниха от Община Созопол за БТА. 

Няма пострадали.

Туристическият кораб "Магелан" бе атракция в региона през летните месеци и изпълняваше ежедневни разходки из залива.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
