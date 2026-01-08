Войната в Украйна:

Протести в САЩ, след като жена бе застреляна от имиграционните власти в Минеаполис (ВИДЕО)

08 януари 2026, 06:27 часа 393 прочитания 0 коментара
Протести в Сан Франциско след като 37-годишна жена бе застреляна при акция на имиграционните власти в Минеаполис. Това предизвика безпокойство в много градове в САЩ. Хиляди хора в Чикаго, Ню Йорк, Детройт и други градове в цялата страна излязоха по улиците, след като агент на ICE застреля 37-годишната Рене Никол Гуд. Хората смятат, че стрелбата е злоупотреба с власт.

Припомняме, че служител на имиграционните власти (ICE) в САЩ застреля жена в автомобила ѝ в Минеаполис. Според правителството стрелбата е била извършена при самоотбрана, но кметът на града я нарече "безразсъдна" и ненужна.

Инцидентът стана по време на пътна проверка в жилищен район южно от центъра на американския град, на няколко пресечки от някои от най-старите имигрантски пазари и на около километър и половина от мястото, където Джордж Флойд бе убит от полицията през 2020 г. 

На видеоклипове, заснети от минувачи и публикувани в социалните мрежи се вижда как имиграционен служител се доближава до джип, спрял насред пътя, казва на водачката да отвори вратата и хваща дръжката. Джипът тръгва напред, а друг служител изважда пистолет и произвежда поне два изстрела от близко разстояние, докато автомобилът се движи срещу него. След това се забива в две паркирали коли.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
САЩ Минеаполис имиграционна служба ICE
