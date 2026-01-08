Тренираха мъчително в сняг със СССР за Световно по футбол, а после БКП разформирова националния отбор

151 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

България трябва да дочака шестото си участие на световни финали във футбола, за да запише победа на най-големия форум. Дебютното участие на страната ни на световно първенство е на Мондиал 1962 в Чили, а после националният отбор играе и на Мондиал 1966 в Англия, Мондиал 1970 в Мексико, Мондиал 1974 в Германия. Следва 12-годишна пауза до следващото участие на Мондиала 1986 отново в Мексико, а първата победа на световно идва чак на Мондиала в САЩ през 1994-та, когато легендарната Пенева чета стига до четвъртото място.

Външни фактори спират силния национален отбор на България в Мексико'70

Няма съмнение, че най-силният национален отбор на България бе именно в САЩ'94, но още един състав на националния отбор спокойно можеше да се конкурира с възпитаниците на Димитър Пенев. Става дума за отбора, който участва на Световното първенство в Мексико през 1970 г. Тогава в отбора като играч е и самият Пенев, а освен това фигурират и имена като Георги Аспарухов, Динко Дерменджиев, Аспарух Никодимов, Борис Гаганелов, Димитър Якимов, Александър Шаламанов, Христо Бонев, Добромир Жечев, Симеон Симеонов и много други. И въпреки силните индивидуалности, един фактор проваля националния отбор в Мексико...

Тотално сбъркана подготовка на Белмекен събаря физически играчите на Стефан Божков

Тъй като Световното първенство ще се играе на висока надморска височина, у нас решават, че ще водят високопланинска подготовка. Така националите по футбол са качени на Белмекен на близо 2000 метра надморска височина, където трябва да тренират посред най-суровата зима. Там България провежда подготовката си с тима на СССР, а двата отбора буквално трябва да страдат заедно в тежките условия. Всяка сутрин булдозер разчиства терена от снега, тъй като всеки ден се трупа по половин метър сняг. На замръзналия терен и студеното време България и СССР играят и две контроли.

Националите нямат въздух да издържат мачовете си в Мексико

Освен футбол в снега, националите на България са вкарвани и в камери, имитиращи въздуха и налягането в Мексико, за да могат да свикнат с надморската височина. Вместо това да им помогне обаче, се случва точно обратното. Футболистите се чувстват ужасно по време на мачовете си в Мексико - не им стига въздух и едва доиграват двубоите си, като нямат търпение да изтече редовното време, за да могат да се приберат под душовете. За това разказва и един от националите по това време Тодор Колев, чиято история разказахме в рубриката "Окачените бутонки".

България повежда и в трите си мача на Световното, но не успява да запише победа

И в трите си мача от груповата фаза - срещу Перу, Западна Германия и Мароко, българският отбор успява да поведе в резултата, но после допуска да бъде обърнат. Националите са наясно, че победа в първия мач срещу Перу до голяма степен ще ги прати във финалната осмица. Мачът започва силно за България, като тимът ни повежда с 2:0 след голове на Дерменджиев и Бонев до 49-ата минута. Веднага след това обаче Перу започва да обръща срещата срещу видимо изнемогващите футболисти на България и накрая печели с 3:2 след пълен обрат.

България влиза като аутсайдер във втория мач срещу Западна Германия, но пък срещата започва отлично - с гол на Паро Никодимов още в 12-ата минута. Това само ядосва германците, които правят пълен обрат до 5:1, а накрая Тодор Колев също бележи почетно попадение във вратата на Сеп Майер. В последния трети мач българите не успяват да съберат сили и за мача с Мароко, като Жечев бележи през първото полувреме, но през втората част противникът стига до изравняване на резултата. Така България завършва без победа участието си на Световното, а представянето на отбора е определяно у нас като катастрофално.

"Работническо дело" попилява националите, БКП разформирова отбора

Вестник "Работническо дело" съсипва националите от критики, появяват се и слухове, че имало разделение в националния отбор на левскари и цесекари. Според Тодор Колев, това категорично не отговаря на истината, като вътрешно всички в отбора се разбирали чудесно. Националите обаче били нарочени за слабото си представяне, без да се взима предвид сбърканата подготовка на Белмекен. От най-високо ниво в Българската комунистическа партия идва нареждането за чистка, а националният отбор на практика е разформирован. Интересно е и прибирането на българска земя - наредено е до всеки футболист да има един милиционер, който да ги пази от "народната любов".

Днес само може да се гадае докъде щеше да стигне този класен отбор на треньора Стефан Божков, ако не бе онази сбъркана подготовка на Белмекен. Факт е, че цялата отговорност се стоварва върху футболистите, въпреки че външни фактори също са оказали влияние за разочароващото представяне в Мексико. От днешна перспектива пък само можем да си мечтаем за такова "разочароващо представяне", тъй като България не се е класирала за световно първенство от 1998-ма насам...

Автор: Стефан Йорданов

