Делси Родригес: В отношенията между Венецуела и САЩ има петно

Върху отношенията със Съединените щати има "петно" след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари от американската армия. Това заяви временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес. "Що се отнася до отношенията между Венецуела и Съединените щати, първото, което трябва да кажем, е, че има петно в отношенията ни, което никога не се е случвало в нашата история", заяви Родригес – бивша вицепрезидентка, която в понеделник встъпи в длъжност като временно изпълняваща длъжността президент.

Петрол за САЩ

Родригес уточни обаче, че търговският обмен със Съединените щати "не е нищо извънредно или нередно", след като държавната петролна компания PDVSA обяви, че води преговори да продава суров петрол на САЩ, съобщи БТА.

Американският президент Доналд Тръмп увери, че временно управляващите във Венецуела ще предоставят на Съединените щати "между 30 и 50 милиона барела петрол" – еквивалента на един до два месеца добив на латиноамериканската страна.

Правителството му увери, че тази сделка е част от "историческо споразумение" с Каракас, което няма да се изчерпи с милионите барели, за които той говори.

След това Тръмп написа в социалната си мрежа, че делът, който ще получи Венецуела, "ще се използва само за покупка на американски продукти", включително селскостопански стоки и лекарства.

В речта си Родригес уточни - "Ръцете ни са протегнати към всички страни по света – за отношения, за икономическо, търговско и енергийно сътрудничество".

По време на първия си мандат Доналд Тръмп наложи санкции върху венецуелския петрол, създавайки своеобразно ембарго. Вашингтон заяви, че е готов да вдигне тези санкции "по избирателен начин", за да може венецуелският петрол да се търгува на традиционния петролен пазар.