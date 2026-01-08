Спорт:

След заплахите за война: Тръмп кани колумбийския президент в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп рязко смекчи тона си по адрес на колумбийския си колега Густаво Петро. Тръмп заяви, че двамата са провели приятелски телефонен разговор и че е поканил лидера на южноамериканската страна в Белия дом, предаде АП. Още: За да има мир на Земята": Тръмп заплаши Колумбия със същото като Венецуела, гледа към Куба и Мексико (ВИДЕО)

Густаво Петро обяснил за наркотиците и разногласията

„Беше голяма чест да разговарям с президента на Колумбия Густаво Петро, който се обади, за да обясни ситуацията с наркотиците и други разногласия, които сме имали“, написа Тръмп снощи в социалната си мрежа. „Оцених обаждането и тона му и очаквам с нетърпение да се срещнем в близко бъдеще.“ Той посочи, че срещата ще бъде в Белия дом.

Още: Колумбийският президент към Рубио: "Брат, да видим дали можеш да ме вкараш в затвора" (ВИДЕО)

След военната операция на САЩ във Венецуела през уикенда Тръмп каза, че „Колумбия също е много болна“.

Той обвини Петро, че „произвежда кокаин и го продава на Съединените щати“. След което добави.

"Няма да го прави още дълго, казвам ви", бяха заканите на Тръмп, но попитан дали е възможна американска интервенция, той отговори: „Добре ми звучи“.

Още: Тръмп и Рубио заплашиха Колумбия и Куба (ВИДЕО)

