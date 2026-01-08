"Евро или евра": Как правилно да пишем новата валута

От началото на тази година еврото твърдо и категорично се установи не само в портфейлите ни, а и в официалната и разговорната реч - поставен бе въпросът за правилното изписано - дали можем да казваме само "евро" или и "евра". С какви затруднения можем да се сблъскаме при употребата на тази дума, а и на други думи от финансовата сфера. Първият проблем е как се пише и изговаря думата "евро" в множествено число. Българите веднага могат да образуват такава форма, обяснява Павлина Върбанова, доктор по български език, и тя е "евра". Тя обаче не е приета в книжовната реч.

Само "евро" или и "евра"?

Снимка: iStock

Павлина Върбанова, създател на платформата "Как се пише" заявип ред БНТ, че когато пишем или говорим публично не е редно да употребяваме евро в множествено число. Само в разговори с близки, познати, приятели, но най-добре е съвсем да я забравим. Формата "евро" се употребява във всички случаи. Когато говорим за едно евро, пет евро, много евро, няколко евро, винаги употребяване тази форма - евро, поясни Върбанова.

"Много от валутите имат множествено число в българския език. Долар - долари, паунд - паунди", казва Павлина Върбанова. Но за "евро" очевидно ни е повлиял английският език. Различните европейски езици се справят по различен начин с думата", добави тя.

Върбанова поясни още, че политическата директива е думата "евро" в различните езици да се запази тази единствена форма и в единствено, и в множествено число. Обаче не всички езици се съобразяват с тази политическа директива и да речем испанците си използват отделна форма за множествено число, каза тя.

Не само при използването на думата "евро", но и при "лев" се допускат грешки. Изрази като "плащам в лева" са неправилни. Формата "лева" е бройна и най-често се употребява след число и местоименията колко, няколко и николко. Например 20 лева, колко лева, коментира Върбанова.

"Във всички останали случаи, когато трябва да употребяваме форма за множествено число, използваме обикновената форма за множествено число, която е "левове", обясни тя. Тези грешки ще намалеят с отпадането на лева.

И нещо интересно за знака на еврото. В основата му е гръцката буква епсилон, а двете успоредни линии символизират стабилност. Но и тук при изписване трябва да се внимава. Поставяме знака за евро след, а не пред цифрите.

"Евро" ли ще бъде думата на годината?

Снимка: iStock

Павлина Върбанова посочи, че за нея това е думата, която беляза изминалата 2025 година, но предстои да чуем гласа на хората." Гласуването вече започна в кампанията "Думи на годината", резултатът ще е ясен на 19 януари.