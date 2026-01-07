Кабинетът подаде оставка:

Римски мраморен басейн, антични и средновековни съкровища са открити в Аква Калиде

07 януари 2026, 10:36 часа 297 прочитания 0 коментара
Римски мраморен басейн, антични и средновековни съкровища са открити в Аква Калиде

През м. декември 2025 г. успешно приключиха археологическите проучвания на археологическия комплекс Акве Калиде – Термополис. Разкопките са финансирани от Община Бургас. Основният етап на проучванията се проведе в периода юли – септември и имаше за цел да разкрие североизточната част на римската и ранновизантийска баня. Работата на екипа бе продължение на започнатите през 2022 г. разкопки на вътрешността на банския комплекс, като през 2025 г. проучванията достигнаха в южна и югозападна посока до самата турска баня и съвременните стопански постройки.

Снимка: Регионален исторически музей - Бургас

Въпреки затрудненията, свързани с високото ниво на подпочвените води, бяха постигнати изключително сериозни резултати. Продължи разкриването на тухлени подови нива около античен и средновековен басейн, установено бе съоръжение за открито течаща вода в югоизточния ъгъл на нимфеума, както и нови елементи от северното рамо на ранновизантийската баня. В тази зона бяха разкрити и елементи от средновековна църква, както и богат средновековен културен пласт с множество находки – керамика, монети, печати, костен материал. Едно от най-важните открития за 2025 г. е разкриването на част от римски мраморен басейн под по-късни антични и средновековни преустройства. Археологическият сондаж установи три запазени стъпала от полиран мрамор, които кореспондират с частично проучен басейн още през 2015 г. Пълното му разкриване предстои и е свързано с бъдещи възможности за премахване на съвременни надстроявания.

Снимка: Регионален исторически музей - Бургас

Още: 10 научни открития на 2025 г., които ще променят всичко

Паралелно с това, в периода октомври – началото на декември, бе извършено и археологическо проучване на терен, свързано с инвестиционно намерение на Община Бургас за изграждане на външен открит басейн. Проучването потвърди наличието на плътен средновековен културен пласт от XI–XIII в., аналогичен на установения при предишни проучвания в тази зона.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Сред находките се открояват многобройни монети, средновековни оловни печати, богата византийска художествена керамика от X–XIII в. Някои от печатите са категорично датирани в XI в. (както, между впрочем, основната част от всички печати досега), но няколко други се отнасят към X–XI в. Между тях се открояват печат на патрикий Николай, друг на стратег, а последният намерен печат се свързва с българския владетел от X в. цар Петър. Регистриран е и внос на персийски селадон от XII в., установяван без прекъсване и през предходните години. Рядкост за региона е монета на император Лъв VI. В обсега на един от басейните се открива голямо количество антични монети (Месамбрия и Аполония Понтика – общо монетите от двата антични града са повече от една трета от всичките), а в средновековния пласт е засилено наличието на монети на император Алексий I Комнин (1081–1118 г.), но най-вече на монети от 20–30-те години на XIII в.

Снимка: Регионален исторически музей - Бургас

Още: Aрхеолози откриха останки от неизвестен досега кралски дворец

Проучванията отново показват, че комплексът Акве Калиде е използван и преустройван в продължение на векове, като върху него са наслагвани антични, византийски, български и османски строителни етапи. Част от археологическите структури са били засегнати от по-късни строителни дейности и изграждане на съвременна инфраструктура – процеси, които отразяват сложната история на обекта и предизвикателствата при съчетаването на опазване и функциониране на територията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Археологически разкопки Бургас Открития Аква Калиде
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес