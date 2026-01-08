Убийство с автомат: В Иран застреляха полицай при гонка с коли (ВИДЕО, 18+)

Протестите в Иран срещу режима на аятоласите стават все по-свирепи, като в социалните мрежи се появи поредно видео, което го доказват - стрелба и убийството на полицейски служител в района на град Ираншахр, провинция Систан и Балучестан (Белуджистан). Има противоречиви данни кой точно е застреляният - Times of India и иранската агенция Mehr сочат, че въпросният полицай се казва Махмуд Хаджигат. Появиха се твърдения, че това е началникът на полицията в Ираншахр, само че това не се потвърждава от ирански източници като Mehr.

Цитирано е изявление в социалните мрежи, предполагаемо на нападателите - описвана като терористична група Джайш ал-Адл, че Хаджигат е застрелян и е "член на силите за сигурност на Иран".

Междувременно, САЩ натрупват военна техника във Великобритания и базата "Рамщайн" в Германия. От 3 януари насам е имало полети на поне 14 самолета Globemaster и 2 Ghostrider, които са докарали във Великобритания хеликоптери Black Hawk и Chinook. Официални изявления няма, но изглежда част от тази техника беше използвана при залавянето на танкери, превозващи венецуелски петрол в разрез с американските санкции. Вървят обаче спекулации, че САЩ може да се готвят за намеса в Иран