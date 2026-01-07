Откриха модерен корпус на Белодробната болница в Бургас

Модерният двуетажен корпус на Белодробната болница в Бургас днес бе официално открит. Новата сграда осигурява модерна, функционална и безопасна среда за пациентите и медицинския персонал и представлява важна стъпка в развитието на белодробната грижа в региона. „През 1930 г. е създадена първата болница за туберкулоза в Бургас и от 1968 г. сме преместени тук. Борим се за това хората да могат да не се задушават като ходят. Тогава заболеваемостта от белодробна туберкулоза е 1350 на 100 хиляди жители. Сега е 12,4 на 100 хиляди. По време на ковида тук лекувахме над 1200 души. За новия корпус всичко започна през 2023 г., когато кметът ни посети и каза да започваме да работим за нова поликлиника. На 10 декември 2024 г. реалните строителни дейности започнаха и след малко повече от година, днес на Йордановден, откриваме новия корпус“, сподели по време на откриването управителят на СБАЛБЗ-Бургас д-р Евелина Трошанова.

„Поздравявам ви с тази нова придобивка. Това е една от най-старите белодробни болници в България и сега с помощта на кмета, Община Бургас и Общинския съвет надстроява, за да бъде това лечебно заведение едно от водещите в страната“, допълни проф. Диана Петкова - председател на Българското дружество по белодробни болести.

„Когато един град пренебрегва здравето на своите граждани – няма бъдеще. Чувствахме дълг да създадем качествени условия за лечение. Тази болница обслужва не само града, но и целия регион. Затова бяхме длъжни да създадем тези условия. Веднага след като започне да функционира, ще започнем основен ремонт на другия корпус и на по-широката част на този здравен квартал. Рядко се случва в общините в държавата да се строят медицински и здравни заведения, защото изисква усилия и нерви, но се радвам, че всичко приключи успешно. Убеден съм, че тя е необходима и ще служи на гражданите“, заяви по време на церемонията кметът на Бургас Димитър Николов.

Новата поликлиника и екипът й бяха осветени и благословени от Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Арсений и бургаските духовници.

Новият корпус разполага с три самостоятелни входа, които улесняват достъпа и позволяват по-добро разделяне на пациентите. На първия етаж са разположени пет лекарски кабинета, приемен кабинет, манипулационна и архив за пациентите с туберкулоза. Обособени са две чакални – едната специално за пациенти с туберкулоза, което гарантира допълнителна безопасност.

Вторият етаж изпълнява административни функции и съдържа офиси, архив и съвременно оборудвана зала за презентации. Архитектурната визия на новия корпус е модерна, но в същото време хармонично допълва основната сграда, строена през 1926–1928 г. като болница за лечение на малария.

Специализираната болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания остава единственото лечебно заведение в Бургаска област, което предоставя диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на пациенти с белодробни заболявания и туберкулоза. Болницата разполага с 90 легла, разпределени в Пневмологично и Пневмофтизиатрично отделение.

Новият корпус ще осигури значително по-добри условия за работа и лечение, както и по-високо ниво на медицинска безопасност и комфорт за всички пациенти.

На събитието присъстваха още бившият заместник-кмет на Бургас по здравеопазване и социални дейности д-р Лорис Мануелян, д-р Жени Стоичкова - председател на РЛК на БЛС Бургас, управителите на медицински и диагностично-консултативни центрове в града, стажанти и студенти по медицина, както и екипът на СБАЛБЗ-Бургас.