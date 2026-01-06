30-годишният Иван Стоянов спаси Светия Кръст в Бургас. Над 50 ентусиасти се включиха в ритуала тази година. Смелчаците бяха благословени от Сливенския митрополит Арсений, който хвърли Кръста във водите на Черно море. Най-младият участник тази година е на 16, а най-възрастният на 73 години.

Йордановден - традиции, обичаи и забрани

Ба 6 януари, отбелязваме Богоявление (Йордановден). Този важен празник отбелязва явяването на Бог в три лица: Отец, Син и Свети Дух. Основното събитие, отбелязвано на този ден, е кръщението на Исус Христос в река Йордан от Йоан Кръстител. Имен ден празнуват всички с имената Йордан, Йорданка, Богдан, Божидар, Божидара, Божан, Божана, Найден, Данчо, Богомил. Исус е кръстен, въпреки че няма грехове, за да покаже на хората пример за смирение пред Бога. Троичната природа на Бога е разкрита с неговото Кръщение: гласът на Отца: "Това е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение", светият Дух във формата на гълъб и Исус като Син.

На Йордановден е препоръчително, ако е възможно, да посетите църква, да участвате в празничната служба и да се обърнете към Господа с молитва. Молитвите, които се отправят към Исус Христос на този ден, са за здраве, мир, благословия за децата и добра реколта. Обичайно е сутринта на Богоявление да започва с малка глътка светена вода. Препоръчително е тя да се съхранява за цялата година, до следващия празник. Светената вода трябва да се пие на гладно и с молитва, защото според народното поверие тя лекува болести, пречиства тялото и изпълва душата със сила и светлина.

По стар български обичай в нощта срещу 6 януари се приготвя "мълчана вода", за която се вярва, че сбъдва желания. След залез слънце водата за изпълнението на този ритуал се слага в малка тенждерка или друг съд, който не трябва да е пластмасов. Съдът с водата се изнася навън като задължително се държи с две ръце. Притихнете за няколко минути и помислете за най-съкровеното си желание, след което се приберете като оставите водата навън.

Сутринта след ставане от сън веднага отидете при "мълчаната" вода. Отпийте глътка от нея. Измийте лицете си с нея и я внесете у дома. Тази вода може да се използва за пиене, пръскане на дома или поливане на цветя.

На Богоявление се извършва Велик водосвет. След освещаването на водата тя придобива лечебна сила.

Друг важен обичай е хвърлянето на кръста във водата. Вярва се, че момчето или мъжът, който го извади от ледената вода, ще бъде здрав през цялата година. Вярва се, че ако болните се измият с водата, в която е хвърлен кръстът, ще оздравеят. С освещаването на водата приключват така наречените "мръсни" дни.

В Калофер се изпълнява и специален обичай, наречен Ледено хоро. В ледените води на река Тунжда мъжете играят хоро. Вярва се, че който участва в изпълнението на този обичай, ще бъде здрав през цялата година.

Вечерта преди празника се извършва последната кадена вечеря. Трапезата задължително е постна. На масата се слага да догори и свещта от предходните две кадени вечери - на Бъдни вечер и в навечерието на Васильовден.

Предците ни са разчитали и различни народни поличби, свързани с времето на този ден. Снеговалежът на 6 януари означава късна пролет и богата реколта. Лека слана или затопляне на този ден означава, че лятото ще бъде хладно и дъждовно. Ако духа силен северен вятър на Йордановден, това вещае студената пролет.

Забрани на Йордановден

Според народното поверие, на този ден трябва да се избягва тежък физически труд или домакинска работа, както и даване на пари назаем. Не трябва да се поставят съдове със светена вода на пода, нито да се разрежда. В навечерието на празника и в деня на Богоявление не се препоръчва да се изнася нищо от къщата или да се подарява нещо – нашите предци са вярвали, че това може да прогони късмета и да вземе здравето на семейството.