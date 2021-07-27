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"Одрин" и "Стефан Стамболов" са следващите улици с обновено осветление в Бургас

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"Одрин" и "Стефан Стамболов" са следващите улици с обновено осветление в Бургас
Снимка: Община Бургас

Продължава поетапното изпълнение на проекта за модернизация на уличното осветление в Бургас. През последните десетина дни по реда си минаха ул. „Одрин“ и бул. „Стефан Стамболов“ – от „Сан Стефано“ до „Гурко“ и от „Демокрация“ до „Сан Стефано“.  

По-рано през годината обновлението се случи на бул. „Тракия“, бул. „Стефан Стамболов“ - от „Никола Петков“ до „Демокрация“, бул. „Янко Комитов“, ул. „Проф. Яким Якимов“, ул. „Лазар Маджаров“, по-голямата част от бул. „Демокрация“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Сан Стефано“ – от бул. „Демокрация“ до бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Мария Луиза“, „Булаир“, „Сан Стефано“ – от „Хр. Ботев“ до „Ст. Стамболов“, „Константин Величков“.  

Модернизацията на уличното осветление се случва след одобрен проект на Община Бургас, който получи финансиране по програмата за „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. С реализирането му ще бъдат подменени общо 2623 осветителни тела. Проектът включва също така реновиране на табла за управление и стълбове по главните пътни артерии на Бургас.  

С внедряването на мерките за енергийна ефективност градът ще плаща годишно с 200 000 лева по-малко за електричество, а лампите ще светят по-силно.

„Но най-важният ефект на по-доброто осветление е повишената безопасност на уличния трафик и сигурността на гражданите“, коментира кметът Димитър Николов.

Actualno.com

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