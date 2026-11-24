Телекомуникационен център ще свързва новата Детска болница „Света Анастасия“ с 34 населени места в област Бургас, осигурявайки дистанционен достъп до специалистите на високотехнологичното лечебно заведение.

Това стана ясно на проведения в МБАЛДБ „Света Анастасия“ форум „Партньорства за иновации в здравеопазването“, организиран от DIGIHUB. Програмата включваше представяне на европейския проект 5GEDGE4HEALTH, по който си партнират Община Бургас, МБАЛДБ „Св. Анастасия“, БДУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, DIGIHUB и коориднаторът VIVACOM.

Срещата постави акцент върху възможностите, които 5G свързаността, edge инфраструктурата и съвременните цифрови решения разкриват пред здравеопазването и бизнеса. Специално място бе отделено на дискусията „От технологична идея до приложение в здравеопазването и бизнеса“, която събра представители на партньорските организации. По време на форума бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между бизнеса, публичния сектор, медицинските специалисти и научните среди, както и начините, по които иновативните разработки могат да намерят реално приложение.

Проектът 5GEDGE4HEALTH предвижда изграждането на инфраструктура за дистанционни медицински консултации за деца - изцяло нова 5G и edge мрежа в 34 населени места. Сред основните му направления са развитието на мобилни кабинети /линейки/ за профилактични прегледи и скрининг, изграждане на високотехнологични контактни точки в медицински центрове, създаване на Център за телемедицина в Детската болница „Св. Анастасия“ и телемедицинска лаборатория в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

В дългосрочен план инициативата цели да осигури по-равен достъп на децата в региона до съвременна медицинска грижа, независимо от тяхното местоживеене.

„Бургас върви стъпки напред пред всички населени места в държавата. Телемедицинският център в Детската болница ще бъде първият в страната и ще даде шанс за по-добра педиатрична помощ. Независимо от адреса, детето може да получи максимално ефективна дистанционна медицинската помощ от специалистите на нашата Болница“, коментира управителя на МБАЛДБ „Св. Анастаси“ д-р Благомир Здравков.

Събитието на 19 ноември бе второто, организирано в рамките на европейския проект 5GEDGE4HEALTH, който стартира през декември, 2024 г. и трябва да приключи през ноември, 2027 г.