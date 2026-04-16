Правителството на Гюров:

Преди големия трафик: Тестваха новата писта на летище Бургас

16 април 2026, 13:01 часа
Снимка: Bgtourism.bg
На ремонтираната писта на Летище Бургас бяха успешно извършени няколко задължителни тестови полета като част от процедурите преди въвеждането ѝ в експлоатация. Това съобщи концесионерът на аерогарата "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД. Първото кацане на тестов полет е направено вечера по обед.

Проверени са не само настилката, но и новоизградените системи за безопасно рулиране. Подобни тестове са стандартна практика и задължително условие преди пускането в експлоатация на всяка новоизградена или рехабилитирана летищна инфраструктура от този вид, уточни концесионерът.

Самолетът, който е специално оборудван за целта, е пристигнал от София, като след кацането са извършени серия от тестови излитания и кацания с цел пълна проверка на всички системи.

В началото на месеца ръководството на Летище Бургас съобщи, че официалното откриване на пистата ще бъде на 29 април. От 1 май се очакват и първите полети, като през тази година ще бъде осигурена свързаност с нови дестинации в Европа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Летище Бургас писта
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес