Ерата след раздялата със Станислав Генчев в Ботев Пловдив стартира с унизителна загуба. "Канарчетата" допуснаха поражение с 2:4 от Черно море в мач от 15-ия кръг на Първа лига. "Моряците" започнаха вихрено и още на почивката водеха с три попадения. След подновяването на играта изоставането на пловдивчани вече беше четворно. Те все пак намериха сили и върнаха две попадения от бялата точка. Към края на срещата теренът на "Тича" се беше наводнил, а тревната настилка се разпадаше.

Черно море с категоричен успех над Ботев Пловдив

Двубоят започна ударно за "моряците", които поведоха още в 20-а секунда. Защитата на Ботев не се ориентира добре, което позволи на Селсо Сидни да стреля. Стражът на гостите Даниел Наумов изби, но топката попадна в Ертан Томбак, който се разписа от малък ъгъл. В 12-а минута Наумов нямаше отговор срещу пореден удар на Селсо Сидни, който влетя в мрежата за 2:0. Португалецът продължи да тормози българския страж и в 41-а минута отново го преодоля, този път от статично положение. Така Черно море се оттегли на почивката с класически аванс.

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Ситуацията за гостите продължи да се влошава през втората част. В 47-а минута Берк Бейхан асистира на Георги Лазаров, който прониза Даниел Наумов за четвърти път. "Канарчетата" все пак намериха сили да отговорят по някакъв начин. Малко преди да изтече час игра Живко Атанасов фаулира Мауро Родригес в наказателното поле, а съдията не се поколеба и посочи бялата точка. Асен Чандъров застана зад топката и намали изоставането на Ботев до три гола. В 72-а минута отново българският национал без точен от дузпа за крайното 2:4. Теренът видимо затрудни футболистите в заключителните минути, като в един момент цялото лице на Георги Миланов беше в кал.

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