Танкерът "Кайрос" е пети ден блокиран край Ахтопол

Пети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран край бреговете на Ахтопол. Все още няма яснота кога корабът, поразен от дронове край Босфора, ще бъде изтеглен, припомня БНР. Шестима души от десетчленния екипаж бяха евакуирани с хеликоптер след операция по въздух през последните два дни. Още: Запрянов: Чакаме отговор от турския посланик защо танкерът е оставен в наши води

А междувременно българската държава привика посланика на Турция, за да изиска информация каква е била целта с изоставянето на танкера с български води. Предстои с катер на "Гранична полиция" властите да се качат на кораба за първата щателна проверка, след като метеорологичната обстановка позволи.

Разходите по "Кайрос" няма да са за наша сметка

Снимка: БГНЕС

Още: Разходите по "Кайрос" няма да са за наша сметка: Двама министри привикаха турския посланик

Разходите от справянето с последиците от закотвянето на танкера "Кайрос" край Ахтопол няма да са за сметка на България, увери вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов на брифинг в Министерски съвет. Тези разходи ще бъдат предявени към корабособственика. Организацията на операцията и покриване на всички разходи, са си задължения на корабособственика. Всички тези разсноски ще бъдат предявени и ще бъдат заплатени от корабособственика", посочи Караджов, от когото се разбра, че се чака подобряване на метеорологичната обстановка, за да може корабът да бъде изтеглен в така нареченото убежище.

Вицепремиерът увери, че корабът не представлява опасност за околната среда, нито за живота и здравето на хората. "Ние ще проведем операция по евакуирането му от там и ще потърсим така нареченето убежище", посочи още Караджов, уточнявайки, че и за корабите има такива спокойни места.

Ще бъдат направени и необходимите изследвания за безопасността на неговата мореходност, което ще отнеме около седмица.

Още: Евакуираха още четирима души от екипажа на танкера "Кайрос"