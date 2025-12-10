Първи оглед: Важна информация за танкера "Кайрос", заседнал до Ахтопол

Танкерът „Кайрос“ е в стабилно положение, няма замърсяване на околната среда и предстои да започнем подготовка за извеждането му на безопасно място. Това заяви директорът на ИА „Морска администрация“-Бургас Живко Петров след извършения днес първи оглед на кораба. На 10 декември 2025 г. инспектори от ИА „Морска администрация“ и екип на Гранична полиция се качиха на борда на кораба за първа проверка. Потвърдена при огледа е предварителната информация за сериозни щети в задната част на кораба.

Състояние

„Корабът е абсолютно лишен от възможност самостоятелно да осигурява електрическо захранване или да използва каквито и да било механизми. Двигателите са извън строя, а аварийният дизел-генератор не работи”, заяви кап. Живко Петров.

“Огледът потвърждава, че в машинното отделение е постъпила вода вследствие на пробойна в кърмата, получена след удара от дрон“, каза Живко Петров. След това няма други течове, а водата около кораба не е замърсена. „Вече пет дни корабът е под непрекъснато наблюдение и не се наблюдава никакво изтичане“, подчерта той.

Разположение

Танкерът в момента се държи устойчиво на дясната котва, разположена на 150–200 метра верига. Лявата котва е заклинила и не може да бъде използвана. „Предната част на кораба е здрава и стабилна. Опасност за брега няма,“ увери Петров.

Предстои операция по издигането на котвата, което изисква възстановяване на хидравликата чрез външни генератори. „С външно електрозахранване ще се опитаме да задвижим хидравликата на кораба, която да осигури вдигането на котвата. След това предстои провлачване с влекачи до по-безопасна точка в Бургаския залив,“ обясни Живко Петров.

На борда има трима членове на екипажа, включително вахтен помощник-капитан, които ежедневно следят състоянието на танкера.

Как танкерът попадна в наши води?

Танкерът бе поразен при украински удари с морски дронове Sea Baby. Предполага се, че той е бил изтеглен на буксир от турски влекач в наши води. Заради това България изпрати запитване до Анкара защо и как корабът е оставен в българската част на Черно море, поискани бяха обяснения директно от посланика на югоизточната ни съседка. Турция обеща да провери случая, но посочи, че взаимоотношенията между танкера и влекача касаят частни фирми.

"Кайрос" е под санкции, тъй като е част от руския "сенчест флот", с който режимът на диктатора Владимир Путин избягва западните наказателни мерки. При атаката преди седмица Украйна порази още един кораб от "сенчестия руски флот" – Virat.

От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че няма замърсяване на Черно море с нефтопродукти. Всички стойности на водата край Ахтопол са в нормални нива.

