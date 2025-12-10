Лайфстайл:

Коледарчета наричаха за здраве и просперитет в община Бургас през 2025 г.

10 декември 2025, 19:07 часа 168 прочитания 0 коментара
Коледарчета наричаха за здраве и просперитет в община Бургас през 2025 г.

Коледарчета от 4-та група „Слънце“ на ДГ „Калина Малина“ - кв. „Ветрен“ наричаха за здраве, благоденствие и просперитет през новата 2026 година в сградата на Община Бургас. Децата създадоха истинско празнично настроение сред служителите на общината и символично „прекрачиха“ прага с добри пожелания.

Малчуганите, облечени в традиционните празнични одежди с накичени калпаци и геги, посетиха кабинета на градоначалника и го поздравиха с коледарски песни и пожелания, дни преди настъпването на най-светлите християнски празници – Бъдни вечер и Рождество Христово.

Кметът Николов остави за няколко минути работните си задължения, за да благодари на младите коледари за това, че пазят българските традиции и дух, и им подари почерпка, както повелява коледарският обичай.

Празничната среща завърши със снимка до елхата и обещание традицията да продължи и занапред.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Бургас
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес