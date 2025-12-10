Лайфстайл:

На шестия ден гранична полиция се добра до танкера "Кайрос"

На шестия ден гранична полиция се добра до танкера "Кайрос"

Най-сетне "Гранична полиция" се качи на блокирания край бреговете на Ахтопол танкер "Кайрос". На шестия ден от навлизането му в български води граничари и служители на „Морска администрация“ са стигнали до кораба за проверка. Извършена е и ротация на екипажа, като трима от моряците, евакуирани с хеликоптер преди дни, бяха върнати. Други трима сега са пратени на сушата. Бавната реакция се обяснява от отговорните институции с влошените метеорологични условия.

Как танкерът попадна в наши води?

Танкерът бе поразен при украински удари с морски дронове Sea Baby. Предполага се, че той е бил изтеглен на буксир от турски влекач в наши води. Заради това България изпрати запитване до Анкара защо и как корабът е оставен в българската част на Черно море, поискани бяха обяснения директно от посланика на югоизточната ни съседка. Турция обеща да провери случая, но посочи, че взаимоотношенията между танкера и влекача касаят частни фирми.

"Кайрос" е под санкции, тъй като е част от руския "сенчест флот", с който режимът на диктатора Владимир Путин избягва западните наказателни мерки.

При атаката преди седмица Украйна порази още един кораб от "сенчестия руски флот" – Virat.

От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че няма замърсяване на Черно море с нефтопродукти. Всички стойности на водата край Ахтопол са в нормални нива.

Димитър Радев
