Италианските Ювентус и Наполи обмислят потенциален трансфер на нападателя на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее през януари, информира "IlNapolista". Нидерландският национал може да се завърне в Серия А две години и половина след като Юнайтед го привлече от Болоня за над 40 милиона евро. Друг италиански тим - Рома, се опита да го привлече миналия януари, а през лятото към него имаше интерес и от страна на Фиорентина.

Ювентус е в най-силна позиция

На този етап Ювентус разполага с ключово предимство в лицето на директора Фредерик Масара, който отдавна иска да вземе Зиркзее в отбора, с който работи. Той вече е правил подобни опити в Милан и Рома, а през август - и в Ювентус. "Бианконерите" търсят нов нападател и Джошуа Зиркзее би могъл да се превърне в реалистичен вариант, ако Манчестър Юнайтед се съгласи на изгодна сделка. От Наполи поддържат добри отношения с представителите на футболиста и той може да попадне в списъка им, ако Лоренцо Лука напусне през януари.

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Зиркзее е периферна фигура в Ман Юнайтед

Ситуацията в Манчестър Юнайтед също се променя, след като миналата седмица Маурисио Почетино замени доскорошния мениджър на тима Майкъл Карик. Джошуа Зиркзее в никакъв случай не е сред най-важните играчи на "червените дяволи", като от началото на сезона е изиграл само 10 мача и не е започнал като титуляр нито веднъж. За тези 10 срещи нидерландецът вкара 2 гола. Според специализирания сайт "transfermakrt", Зиркзее е оценен на 20 милиона евро.

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