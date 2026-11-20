ЦСКА 1948 записа разгромна победа с 6:1 над Спартак Варна в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Националът Атанас Илиев вкара 2 гола за "червените" и така заслужи отличието си за "Играч на кръга". Той получи наградата си в Пресклуб "България" и говори пред медиите, като засегна няколко теми. Илиев обърна внимание както на собствената си форма, така и на конкуренцията в родния елит и мястото на ЦСКА 1948 в битката за титлата.

Атанас Илиев: "Битката ще е доста по-сериозна"

Ето какво каза Атанас Илиев за наградата "Играч на кръга": "За мен това е голяма награда, защото се трудя много. Радвам се, че това се оценява от хората. Мога да обещая, че ще имам още такива награди". Нападателят обърна внимание на конкуренцията в Първа лига: "Тази година и четирите отбора в челото на класирането играем наистина много добре. Битката ще е доста по-сериозна от миналата година. Ние се представяме страхотно засега. Колективът е на прекрасно ниво. Можеше да завършим като победители в последния мач, но с този гол в последната секунда за жалост изпуснахме победата".

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"Ще се борим за титлата"

Илиев говори за собствената си форма: "Сега играя доста добре, вкарах много голове. Надявам се с игровото време, което получавам, да мога да се преборя за голмайсторския приз. Когато съм на игрището, си отбелязвам ситуациите. Затова имам толкова голове в момента". Голмайсторът заяви, че ЦСКА 1948 ще се бори за шампионската титла: "Няма поставени цели пред отбора. Събрани сме много добри футболисти. Ще се борим за титлата, но ще видим какво ще се случи.

Тази година ЦСКА започна добре. Мисля, че те ще са един от главните конкуренти за спечелване на първенството. Всичко зависи от нас. Ако играем добре, може да се преборим с тях, Левски и Лудогорец".

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