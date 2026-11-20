Въпреки отсъствието от боксовия ринг напоследък, Антъни Джошуа е уверен, че е готов за най-големия мач в кариерата си. С наближаването на дългоочаквания му сблъсък с Тайсън Фюри, който е само след няколко седмици, той най-накрая обяви официалната си прогноза за мача. Двамата бивши световни шампиони в тежка категория ще се изправят един срещу друг на стадион "Принсипалити" в Кардиф, Уелс, на 11 декември, след като са били съперници в продължение на повече от десетилетие, но така и не са се срещали.

Антъни Джошуа даде прогнозата си за мача с Фюри

Първоначално се говореше, че ще се изправят един срещу друг, когато и двамата бяха непобедени световни шампиони, но оттогава и двамата са претърпели загуби на няколко пъти и никой от тях няма да влезе на ринга следващия месец като носител на титлата в тежка категория. Въпреки това билетите за гала-вечерта "Фюри срещу Джошуа" се изчерпаха за минути след пускането им в продажба. Над 80 000 фенове се очаква да изпълнят залата, за да станат свидетели на сблъсъка между двама от най-великите британски боксьори в историята.

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Известен със своята дискретност, Джошуа рядко говори публично до седмицата преди мачовете си. Въпреки това той се отклони от традицията, като даде интервю за вестник "The Sun", за да обяви раждането на дъщеря си, която се появи на бял свят по-рано този месец. Неизбежно темата за предстоящия му сблъсък с Фюри щеше да бъде засегната. Когато това се случи, боксьорът от Уотфорд даде категорична оценка за това как очаква да се развие мачът.

Посочвайки точния рунд, в който мачът ще приключи, Джошуа заяви: "Аз съм специалист по нокаути. Ще го нокаутирам в осмия рунд! Ако не го направя в първите тридесет секунди, разбира се!" Ако мачът с Фюри наистина продължи осем рунда, както първоначално предвиждаше Джошуа, това ще бъде най-дългият му мач от повече от три години насам, когато издържа 12 рунда срещу Джърмейн Франклин. Откакто беше брутално нокаутиран от Даниел Дюбоа през септември 2024 година, бившият обединен шампион в тежка категория е изиграл по-малко от осем пълни рунда. Също така си струва да се има предвид, че шест от тези рунда бяха срещу Джейк Пол.

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