Изненадваща раздяла в Българския футболен съюз! Техническият директор на родната централа Кирил Котев официално напусна поста си. Това стана ясно от последното изявление на БФС, чрез което информираха, че до решението се е стигнало по взаимно съгласие. Котев е част от ръководството на българския футбол от март 2024 година, когато наследи настоящия президент Георги Иванов - Гонзо, на позицията на технически директор.

Кирил Котев напусна БФС

Преди да заеме поста си в родната централа, Котев има опит като спортен директор в ЦСКА 1948, където за кратко бе и старши треньор. Като футболист той е двукратен шампион на България с Локомотив Пловдив и ЦСКА. Кирил Котев бе част и от последния национален отбор на страната ни, играл на голям форум - Европейското първенство през 2004 година. През последните години той неизменно бе до "лъвовете", като ги придружаваше при всяко гостуване. Раздялата идва изненадващо, имайки предвид, че не е посочена конкретна причина.

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"Българският футболен съюз информира, че Кирил Котев вече не изпълнява функциите на технически директор на централата. Решението бе взето след проведени разговори и по взаимно съгласие между двете страни", гласи кратката позиция на Българския футболен съюз, с която обявиха раздялата с Кирил Котев. Очакват се повече подробности по въпроса в следващите дни. Предстои да стане ясно и кой ще замени бившия защитник на поста на технически директор.

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