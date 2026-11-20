Руската фрегата „Неустрашими“, която прекара няколко месеца в ескортиране на танкери от „сенчестия флот“ на Москва край британското крайбрежие, се е сблъскала с руски кораб за презареждане, докато се е снабдявала с провизии в Северно море, край бреговете на Обединеното кралство. И двата кораба са претърпели леки повреди, твърди британското издание Daily Mail, което цитира източници от НАТО. Таблоидът не посочва името на втория кораб, нито дава точната дата на сблъсъка.

Движението на корабите: потвърждения

Въпреки това проектът за разузнаване от отворени източници (OSINT) Russian Forces Spotter предположи, че вероятно става дума за руския кораб за презареждане „Валентин Риков“ (IMO: 4750653), който през октомври се е насочвал към „Неустрашими“ за операция по презареждане.

Още: Танкер от руския сенчест флот е атакуван с пиратски похват в Ормузкия пролив

The Telegraph съобщи по-рано, че „Валентин Риков“ е напуснал Балтийско море и се е насочил към офшорния вятърен парк „Галопър“ край източното крайбрежие на Англия. Местното издание посочи, че танкерът е прекарал около 17 часа източно от вятърния парк, където се смята, че е направил опит да презареди „Неустрашими“.

Руското разследващо издание The Insider е анализирало данните за проследяване на кораби от платформата Starboard Maritime Intelligence и е установило, че „Валентин Риков“ е поддържал сравнително висока скорост до 20 октомври, преди да спре внезапно в Северно море, близо до Аутър Галопър. Местоположението съвпада с района на предполагаемата операция по презареждане. След това „Валентин Риков“ променя курса си и се връща в Балтийско море, където на 27 октомври е забелязан заедно с „Неустрашими“ в датския пролив Големият Белт. Дотогава фрегатата беше прекарала повече от три месеца край британското крайбрежие, ескортирайки танкерите от руския „сенчест флот“ през Ламанша.

Сблъсък по време на презареждане в бурно море

Според британски източници от сферата на отбраната, цитирани от The Telegraph, тежките метеорологични условия са принудили руските кораби да потърсят по-спокойни води край източното крайбрежие на Шотландия, за да завършат прехвърлянето. На 22 октомври те са били наблюдавани от британския патрулен кораб HMS Tyne и от наблюдателен дрон MQ-9B Protector, излетял от базата на Кралските военновъздушни сили „Уодингтън“.

Още: Подигравката на Путин с руския дизел за Тръмп е още по-голяма: Прати и санкциониран от САЩ танкер

Russian Forces Spotter посочва, че сблъсъкът вероятно е настъпил по време на презареждане при бурно море, като вълните са затруднили корабите да поддържат безопасно разстояние един от друг.

Източници от НАТО, цитирани от Daily Mail, свързват повишения риск от инциденти с продължителното разполагане на руски военноморски кораби, като добавят, че необходимостта от ескортиране на танкери принуждава руския флот да отлага ремонти и модернизация. Един източник заявява пред вестника, че руските кораби на практика се експлоатират, докато в един момент просто вече не са годни за това.

Чрез "сенчестия" си флот Русия прехвърля своя петрол от кораб на кораб, най-често плавателни съдове под чужд флаг, за да заобикаля международните санкции.

Още: Путин се подигра на Великобритания, ЕС и Канада: Танкер с дизел за Тръмп е под санкции и е минал безпрепятствено