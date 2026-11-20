Руските спортисти са изправени пред опасността да загубят достъп до състезания на територията на Европейския съюз. Причината е ново предложение за санкции срещу Русия, което предвижда забрана за издаване на визи на руски състезатели. Ако мярката бъде одобрена от всички държави членки, тя може сериозно да ограничи международните изяви на руския спорт, независимо от решенията на отделните спортни федерации.

Доналд Туск разкри новите планове на Европейския съюз

Полският премиер Доналд Туск потвърди, че в обсъждания 22-ри пакет от санкции срещу Русия е включено предложение за визови ограничения на спортисти, пише bTV. Инициативата идва от скандинавски държави и цели допълнително засилване на натиска върху Москва.

"Не съм упълномощен да разкривам подробности, но сме убедени, че санкциите трябва да бъдат засилени сега, тъй като това би могло ефективно да попречи на Русия да ескалира агресивните си действия. И да, проектът включва и предложение относно забрана за визи за руски спортисти", заяви Туск, цитиран от полските медии.

В момента подобни ограничения действат в редица европейски държави, сред които Полша, Швеция, Финландия, Чехия, Естония, Латвия и Норвегия. Други страни, включително България, Италия и Франция, прилагат по-либерален подход, съобщава Sport-Express. За въвеждането на общоевропейската забрана обаче е необходимо единодушното съгласие на всички 27 държави членки на ЕС. Според руското издание евентуалното ѝ приемане може да стане най-рано през 2027 година.

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Владимир Путин с остра реакция: Това е нарушение на Олимпийската харта

Руският президент Владимир Путин разкритикува ограниченията срещу спортистите от страната му. По време на посещение в китайския град Шънджън той обвини държавите, които отказват достъп на руски състезатели, в неспазване на принципите на международното спортно право.

"Това е непоследователно и понижава нивото на доверие. Незачитането на решенията на Спортния арбитражен съд е грубо нарушение на Олимпийската харта и стъпка към унищожаването на олимпизма като цяло. Спортът, както и изкуството, трябва да обединява хората", заяви Путин.

Финландският президент Александър Стуб обаче защити противоположна позиция. Той подчерта, че докато не бъде постигнат мир, руските спортисти няма да бъдат добре дошли във Финландия.

Русия може да потърси спасение в Азия

Евентуалната визова блокада може да ускори пренасочването на руския спорт към Азия. Подобна стъпка вече беше предприета в шахмата, а възможността е обсъждана и във футбола. Дори смяната на континенталната принадлежност обаче няма да реши всички проблеми. Руските състезатели могат да продължат да срещат сериозни пречки при участие в световни първенства и турнири от Световните купи, организирани на европейска територия.

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