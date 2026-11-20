Един от най-близките хора до Никола Цолов даде специално интервю в предаването "Формула 1 токшоу" по Диема спорт 3, в което разкри любопитна информация около подготовката на Българския лъв. Става въпрос за дългогодишния му треньор, ментор и физиотерапевт - Димитър Гайдов. Както е известно, Цолов продължава битката си за титлата във Формула 2, като два кръга преди края на сезона той изостава със седем точки от лидера в класирането Рафаел Камара. Междувременно се водеше и надпреварата за титулярно място във Формула 1.

"Това е най-добрият вариант за Цолов"

Цолов бе спряган за промоция в Рейсинг Булс, но в крайна сметка остана на резервната скамейка, тъй като отборът удължи договорите на Лиам Лоусън и Арвид Линдблад. Българинът пък ще изпълнява ролята на резервен пилот на двата отбора на "биковете" през сезон 2027. По този повод Гайдов заяви, че едногодишният период за подготовка е оптимален за родния състезател: "Бих казал, че обаче, може би, за Никола това е по-добрият вариант на една година да има време да се подготви."

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След това Гайдов обърна специално внимание на манталитета на Цолов и начина, по който е приел новината, че остава на резервната скамейка за 2027-а година: "Имам пряко наблюдение и мисля, че го приема много мъжки и много като един голям атлет. Детското поведение много отдавна се е разделило с него и също така виждам колко много е пораснал за тази една година. Цялостното му присъствие, и в колата, и извън нея, много лесно се работи с него на всички нива, всичко това прави впечатление. Никола вече се е доказал на практика... няма нужда да се доказва дали се е справил добре, дали наистина заслужава."

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