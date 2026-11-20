Хърватия не иска въпросът за морската демаркация да забави напредъка на Черна гора по европейския ѝ път и е готова да го обсъди по-късно, но Подгорица трябва да потвърди сухопътната граница в съответствие с международното право, заяви държавният секретар в Министерството на външните работи Андрея Метелко Згомбич, предаде хърватската медия "Индекс".

„Не искаме въпросът за морската демаркация да забави и отложи напредъка на Черна гора по европейския ѝ път. Готови сме да обсъдим това по-късно, но важното е, че искаме да видим Черна гора да потвърди тази бивша републиканска граница“, каза Метелко Згомбич след среща на министрите по европейските въпроси на държавите-членки на ЕС.

Отговор на Черна гора: Готовност за проект на споразумение

Главният преговарящ на Черна гора Боян Божович изпрати в сряда писмо до Метелко Згомбич, в което заявява, че Подгорица не може да приеме едностранно определяне на границата, но че е готова да подготви проект на споразумение за демаркация на сушата и морето възможно най-скоро.

Целият полуостров Превлака, включително нос Оштро, административно е принадлежал на Хърватия преди разпадането на Югославия. Според заключенията на Арбитражната комисия на Мирната конференция за бивша Югославия, ръководена от френския адвокат Робер Бадинтер, бившите административни граници между югославските републики стават международно признати държавни граници, прилагайки международноправния принцип uti possidetis juris.

Комисията Бадинтер и граничният въпрос

Метелко Згомбич посочи, че хърватски и черногорски експерти, както и кадастрите на двете страни, са потвърдили, че това е именно границата на републиката.

„Може да се каже, че потвърждаването на границата на бившата република не е въпрос на демаркация. Това е въпрос на ценности, въпрос е дали Черна гора приема принципите на международното право, заключенията на Комисията Бадинтер. Искам да вярвам, че Черна гора няма и не може да има проблем с потвърждаването на това“, каза Метелко Згомбич.

Германия: Споровете за съседство нямат място в процеса на разширяване

Германският държавен секретар по въпросите на Европа Гюнтер Крихбаум заяви преди срещата на министрите, че „все още има някои спорни точки, защото споровете за съседство многократно се вмъкват в въпросите за разширяването, които просто нямат място там, защото имаме арбитражни процедури за такива цели“.ОЩЕ: Граничен спор на Балканите: Черна гора с контрапредложение на Хърватия