Бившият бодигард на две от най-големите звезди в световния спорт - Михаел Шумахер и Златан Ибрахимович, се оказа в центъра на сериозен криминален скандал в Румъния. Кристиан Ангелюк, който в миналото е отговарял за сигурността на легендарния пилот от Формула 1 и шведския футболист, е задържан по подозрения за участие в схема с фалшиви документи. Разследващите смятат, че дейността му е носела значителни приходи, а самият той дори успял да започне работа в румънския парламент.

От сянката на Михаел Шумахер до криминално разследване

Ангелюк успява да пробие в охранителния бизнес благодарение на внушителната си физика и високия си ръст. Кариерата му го отвежда до едни от най-разпознаваемите имена в спорта, като в определен период той е част от охраната на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер.

Румънецът е разказвал как е получил задачата да придружава германската легенда по време на състезанията. "Шефът дойде и ми каза: "Вече не си в отпуск, сега ще работиш за Шумахер, особено по време на състезанието в Монца". Ходихме навсякъде с него. Буквално бяхме негова сянка", спомня си Ангелюк.

Освен с Шумахер той е работил и със Златан Ибрахимович, но години по-късно името му попада в криминалните хроники по съвсем различна причина.

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Фалшиви дипломи, паспорти и работа в парламента

Според разследващите от 2020 година Ангелюк е започнал да предлага незаконни услуги, свързани с осигуряването на фалшиви документи. Сред тях попадат лични карти, паспорти, удостоверения за гражданство, актове за раждане и смърт, както и образователни дипломи. Твърди се, че бившият бодигард е убеждавал клиентите си, че разполага с контакти в държавните институции, чрез които може да им съдейства. Сред хората, възползвали се от услугите му, преобладавали украински граждани.

Особено любопитен е друг детайл от разследването. През 2024 година Ангелюк успял да започне работа в румънския парламент, като според обвиненията използвал документи със съмнителна автентичност. Той останал на поста приблизително три месеца. Случаят завършил с разкриването на предполагаемата схема и задържането му.

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