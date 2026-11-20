"Путин погрешно е изпратил дронове и няколко малки ракети в Полша" - с тези думи американският президент Доналд Тръмп коментира поредното нарушение на въздушното пространство на държава от НАТО вследствие на руски ракети и дронове - в случая поне две ракети и един безпилотен летателен апарат. Те навлязоха в полско небе и паднаха на територията на страната по време на масирана комбинирана атака на руските сили срещу Украйна на 20 ноември.

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Trump to Fox News: Putin has been landing drones in Poland and a couple of little missiles, by mistake. https://t.co/C9WsyrStwP — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

В изявлението си пред Fox News американският президент не уточни откъде разполага с тази информация - дали я е получил директно от Кремъл, или е по-скоро негова интерпретация. Ден по-рано Тръмп беше в китайския град Шънджън, където се срещна с Путин, както и с китайския президент Си Дзинпин.

След като полският премиер Доналд Туск разкритикува САЩ, че не подкрепят да се реагира остро срещу тази руска провокация, Тръмп отвърна задочно. "Харесвам полския министър-председател. Не забравяйте, че аз го подкрепих. И той спечели благодарение на тази подкрепа. Знаете ли, той беше на 10-о място, а е страхотен човек", избълва поредните си неясни слова републиканецът.

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Руската провокация срещу Полша

На 20 ноември полските власти потвърдиха, че поне две руски ракети и един дрон са паднали на територията на Полша, в близост до границата с Украйна. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че в петък, когато Русия нанесе масивен удар срещу съседна Украйна, включително срещу западните региони, на полска територия са паднали три обекта: в Нови Липовец, Рудник над Санем и Молодич (в Люблинското войводство).

🚨 BREAKING: a crater was left in a field following an explosion in Poland The incident occurred near the village of Nowy Lipowiec in the Lublin region, close to the Ukrainian border. An unidentified aerial object crashed near the edge of a forest and caught fire. Debris and a crater were found at the scene. The Lublin Prosecutor's Office officially confirmed the crash. According to preliminary reports, the object may have been a missile, although the military has not yet identified it. The Polish army is investigating possible airspace violations detected at around 6:30 a.m., during a massive Russian missile and drone attack on Ukraine. — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2026

Има данни за удар с руска крилата ракета Х-101 край Рудник над Санем. Този удар би бил относително близо до военния полигон „Нова Деба“, където в момента се обучават войски на НАТО, участващи във военното учение на „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна, както потвърди по-късно и военният министър на Полша. В учението участват около 2800 войници от 11 държави, като полските сили осигуряват логистична подкрепа. „КОАЛИЦИЯ 26.2“ е първото учение на силите от „Коалицията на желаещите“, действащи под наименованието „Многонационални сили – Украйна“ (MNF-U). Целта му е да покаже способността на европейските държави да сформират сили в подкрепа на Украйна и да укрепят европейската сигурност – в случай на прекратяване на огъня или сключване на мир. Учението служи за подготовка на подкрепата за траен мир, а основната му част се провежда на полска територия.

Further details have emerged about the Russian objects that entered Polish airspace during today's attack on Ukraine. A Kh-101 cruise missile reportedly crashed in a field near Nowy Lipowiec, around 45-60 km from the Ukrainian border, leaving a crater and burning debris. Authorities are investigating additional sites near Mołodycz and Rudnik nad Sanem. Polish military prosecutors are examining how many objects entered the country. PM Donald Tusk said there was currently no threat of further aerial attacks. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2026

Министърът на инфраструктурата Дариуш Климчак също така съобщи, че диспечерите на въздушното движение са били евакуирани от летището в Жешов (Жешув) - най-големият град в Югоизточна Полша. Това летище е основен хъб за доставка на западни оръжия в посока Украйна.

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