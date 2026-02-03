Космическа мистерия: Учени откриха лимонена планета

Учените се сблъскаха с космическа мистерия, която оспорва настоящото разбиране за формирането на планетите. Те откриха лимонена планета, чието съществуване не може да бъде обяснено.

Лимонената планета - какво е известно за нея

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ (JWST) на НАСА откри газов гигант с форма на лимон и размерите на Юпитер, обикалящ около мъртва звезда с толкова странен химичен състав, че астрономите признават, че нямат представа как би могъл да се е образувал светът.

Планетата, наречена PSR J2322–2650b, се намира на 750 светлинни години от Земята, според Daily Mail. Тя е единствената от 6000-те известни газови гиганта, която обикаля около пулсар (неутронна звезда) – свръхплътното ядро ​​на мъртва звезда, компресирано до размера на град.

Защо е оформена като лимон? Планетата е изключително близо до звездата си – само на 1,6 милиона км (за сравнение, Земята е на 150 милиона км от Слънцето). Поради това една година тук трае само 7,8 часа, а огромната гравитация на пулсара буквално разтяга планетата, придавайки ѝ сплескана, лимоноподобна форма.

Тази близост създава екстремни условия: планетата е постоянно бомбардирана с гама-лъчи, а температурната разлика е колосална – от 650°C през нощта до 2030°C през деня.

Химичният състав на тази планета е истински шок за учените. „Това е нов тип планетарна атмосфера, каквато никой не е виждал преди. Вместо обичайните молекули вода, метан или въглероден диоксид, видяхме чист молекулярен въглерод“, казва съавторът на изследването д-р Майкъл Джанг от Чикагския университет.

Облаци от сажди се носят в горещите горни слоеве на атмосферата, а дълбоко във вътрешността на планетата въглеродът, под огромно налягане, вероятно се превръща в диаманти.

Д-р Питър Гао от института Карнеги си спомня момента, в който данните от телескопа са пристигнали: „Общата ни реакция беше: „Какво, по дяволите, е това?“ Това е напълно различно от всичко, което очаквахме.“

Задънена улица за науката

Съществуването на PSR J2322–2650b нарушава всички известни модели за формиране на планети. При толкова високи температури въглеродът би трябвало да е свързан с други атоми, но тук той доминира в чистата си форма, което показва пълна липса на кислород и азот. Планетата не би могла да се е образувала като типичен газов гигант поради необичайния си състав.

Не е възможно да се е образувала от останките на звезда, тъй като ядрените реакции не произвеждат чист въглерод. „Този ​​обект сякаш изключва всеки известен механизъм на образуване“, признава д-р Джанг.

Най-добрата теория в момента е, че въглеродът и кислородът може да са кристализирали във вътрешността на планетата, докато тя се е охлаждала, но дори това не обяснява къде са изчезнали останалите газове.

„Хубаво е да знаем, че не знаем всичко. Това е страхотна загадка за решаване“, споделя в заключение професор Роджър Романи от Станфордския университет.

