Германия задържа руски кораб, превозващ ядрено гориво за американски АЕЦ

Според вестник Norddeutsche Neueste Nachrichten уранът е бил предназначен за американски атомни електроцентрали. На плавателния съд е било забранено да напуска пристанището поради нарушаване на санкциите на ЕС срещу Русия.

Корабът е напуснал руския град Санкт Петербург и не е трябвало да влиза в Рощок - на Балтийско море. Витлото обаче се повредило, което го принудило да се отбие за ремонт в Германия. Митническите служители тогава открили стоки, подлежащи на санкции на ЕС, и забранили на плавателния съд да продължи пътуването си.

Atlantic Navigator II е превозвал още дървен материал. Митническите власти са установили, че той е от дървопреработвателните предприятия на руски олигарх, включен в списъка с наказателни мерки на Европейския съюз. Не се споменава кой е конкретният бизнесмен от Русия.

Дружеството - собственик на руския кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, е протестирало срещу заповедта за задържане, но искът не е бил уважен.

Специализираният сайт MarineTraffic.com показва, че плавателният съд в момента се намира в Рощок.

