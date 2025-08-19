Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Стачката в Air Canada приключи, съобщи днес синдикатът, представляващ стюардите и стюардесите, цитиран от Франс прес. Профсъюзът обяви, че е постигнато "принципно споразумение" след нощни преговори с авиокомпанията, която потвърди, че постепенно възобновява полетите.

"Стачката приключи. Имаме принципно споразумение", написа в социалната мрежа "Фейсбук" организацията, свързана с Канадския синдикат на държавните служители (SCFP), която трябва да "сътрудничи изцяло за възобновяването на операциите".

Air Canada потвърди в комюнике, че "постепенно възобновява днес (19 август) дейността си, след като сключи споразумение за медиация" с Канадския съюз на държавните служители под надзора на медиатора Уилям Каплан, пише БТА.

Около 10 000 стюарди и стюардеси напуснаха работа през уикенда, за да поискат увеличение на заплатите и обезщетение за неплатен наземен труд, включително по време на качване на борда. Въпреки съдебно решение срещу тях стюардите и стюардесите продължиха стачката си и през днешния ден.

Първите полети са насрочени за тази вечер, но връщането към нормална дейност не се очаква по-рано от идните 7-10 дни, предупреждава канадският авиопревозвач.

Пламен Иванов
Пламен Иванов
