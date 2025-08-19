Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Джеймс Милнър разговарял с Жота в нощта преди трагедията

Бившият футболист на Ливърпул Джеймс Милнър разкри, че е разговарял с Диого Жота в нощта преди смъртта му. Двамата бяха съотборници на "Анфийлд", като Милнър вече бе преминал пика в кариерата си, а Жота тепърва навлизаше в най-добрите си футболни години. Загубата е била изключително болезнена за Милнър, тъй като часове по-рано е разговарял с Жота по телефона, а след това е отказвал да приеме, че португалецът вече го няма.

"Нищо важно, просто се чухме и се попитахме как вървят нещата... Някой попита: „Вярно ли е?“ и аз не знаех в този момент. Изпратих съобщение на някого в Ливърпул, за да разбера и... просто ужасно. Няма много по-тежки дни от този. Обичах този човек, абсолютно го обичах. Обичах го като играч, обичах го още повече като съотборник и приятел, абсолютно го обичах", разказа Милнър.

"Карлос (Балеба) искаше да смени номера си, така че номер 20 стана свободен и ми се стори, че е правилно да го направя. Всеки ден, когато си обличам екипа, ще си мисля за него", каза англичанинът. И добави: "Бяхме заедно в Ливърпул само три сезона и може би не сте си мислили, че имаме много общо – различни националности, много различна възраст – но веднага се сближихме. Може би защото и двамата бяхме много упорити. Честно казано, хората казват, че съм упорит, но Диого можеше да ми се съревновава в това."

"Беше невероятен човек, един от любимите ми съотборници през цялата ми кариера. Винаги беше готов да се забавлява. Беше от онези, които можеш да сложиш в който и да е ъгъл на съблекалнята, до който и да е друг играч, и той веднага ще се сближи с него", завърши Милнър.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
