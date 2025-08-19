Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Тотнъм надделява в битка с грандове за английски национал, който трябва да предприеме следващата стъпка в кариерата си

19 август 2025, 16:59 часа 506 прочитания 0 коментара
Тотнъм надделява в битка с грандове за английски национал, който трябва да предприеме следващата стъпка в кариерата си

Ръководството на Тотнъм е близо до звезден трансфер! "Шпорите" са в напреднала фаза на преговори за аса на Кристъл Палас Еберечи Езе. Те са отправили конкретна оферта за крилото на стойност 55 милиона паунда плюс 5 милиона паунда. Информацията съобщава безпогрешното трансферно гуру Фабрицио Романо. За подписа на Езе се борят няколко гранда, а футболистът определено е на ниво за по-голям тим от "орлите".

Езе е все по-близо до Тотнъм

Президентите на Тотнъм и Палас - Даниел Леви и Стив Париш, са в пряк контакт, за да сключат споразумението, допълва Романо. Еберечи Езе е развълнуван от възможния трансфер, като бе привлечен от футболната визия на Томас Франк. Бившият треньор на Брентфорд намира атакуващия халф за универсално попълнение. Идеята е, че футболистът ще играе по крилото и ще си съдейства с Джеймс Мадисън в динамична офанзивна настройка.

По последна информация става ясно, че Арсенал също желае Езе като по-евтина алтернатива на Родриго от Реал Мадрид. Това обаче засега не влияе на преговорите между "шпорите" и "орлите". Езе е един от най-талантливите технични футболисти в Европа. Неговата креативност и опит във Висшата лига го правят желан от доста клубове. Сред тях са не само Арсенал и Тотнъм, а и Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Байерн Мюнхен.

ОЩЕ: Новак тресна традиционен тим във Висшата лига, дуо блести за разгром на Тотнъм с шедьовър

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Тотнъм Кристъл Палас Еберечи Езе
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес