Тотнъм надделява в битка с грандове за английски национал, който трябва да предприеме следващата стъпка в кариерата си

Ръководството на Тотнъм е близо до звезден трансфер! "Шпорите" са в напреднала фаза на преговори за аса на Кристъл Палас Еберечи Езе. Те са отправили конкретна оферта за крилото на стойност 55 милиона паунда плюс 5 милиона паунда. Информацията съобщава безпогрешното трансферно гуру Фабрицио Романо. За подписа на Езе се борят няколко гранда, а футболистът определено е на ниво за по-голям тим от "орлите".

Езе е все по-близо до Тотнъм

Президентите на Тотнъм и Палас - Даниел Леви и Стив Париш, са в пряк контакт, за да сключат споразумението, допълва Романо. Еберечи Езе е развълнуван от възможния трансфер, като бе привлечен от футболната визия на Томас Франк. Бившият треньор на Брентфорд намира атакуващия халф за универсално попълнение. Идеята е, че футболистът ще играе по крилото и ще си съдейства с Джеймс Мадисън в динамична офанзивна настройка.

🚨⚪️ Negotiations for Eberechi Eze to Spurs are again underway today after £55m plus £5m proposal yesterday.



Daniel Levy and Steve Parish, in direct contact to seal the agreement. pic.twitter.com/mU2DppHz1G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

По последна информация става ясно, че Арсенал също желае Езе като по-евтина алтернатива на Родриго от Реал Мадрид. Това обаче засега не влияе на преговорите между "шпорите" и "орлите". Езе е един от най-талантливите технични футболисти в Европа. Неговата креативност и опит във Висшата лига го правят желан от доста клубове. Сред тях са не само Арсенал и Тотнъм, а и Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Байерн Мюнхен.

