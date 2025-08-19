Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

"Чакаме медали, 100 процента": България атакува Световното първенство по бокс с 8 състезатели и големи амбиции

19 август 2025, 16:46 часа 324 прочитания 0 коментара
Българският национален отбор по бокс за мъже заминава с големи очаквания за Световното първенство в Ливърпул, заяви старши треньорът Жоел Арате. Той води открита тренировка-спаринг със състезатели от други държави на базата на националите в "Дианабад".  Арате заяви, че България ще вземе участие на турнира с осем души - Ясен Радев, Хавиер Ибанес, Радослав Росенов, Рами Киуан, Уилям Чолов, Семьон Болдирев, Йордан Морехон и Ергюнал Себахтин, който единствен за момента е без категория. Ибанес и Радев първи проведоха 15-минутни спаринги срещу съперници от Хърватия. По-късно на ринга излязоха и останалите национали. 

В "Дианабад" се подготвят още отборите на Австрия, Хърватия, Косово и Гърция. През тази седмица ще пристигнат още представителите на Франция и Румъния. "Благодаря на всички за подкрепата към нашия отбор на всички състезания. Подготовката завършва и планираме да вземем участие на световното първенство с осем души", заяви Арате. 

"Подготовката минава добре. Взехме участие на Световната купа по бокс, където медали взеха Уилям Чолов, Викторио Илиев, Рами Куан и Ясен Радев. Този турнир дава ранкинг за световното първенство. Всички те ще бъдат на световното първенство, плюс Хавиер Ибанес - медалист от Олимпиадата. Сега тренираме с националите на Хърватия и Гърция. Франция пристига на 21-и, Румъния - на 23-и", продължи треньорът на националите. 

Хавиер Ибанес

В столицата на Казахстан българските боксьори завършиха на шесто място в класирането по медали, след като Рами Киуан спечели сребърно отличие при 75-килограмовите, а Ясен Радев грабна бронз в категория до 55 килограма. "Всичките ни боксьори имат медали от европейски първенства и имаме големи амбиции за световното първенство. Чакаме медали, 100 процента. Подготвяме се с боксьори на високо ниво, настроението е страхотно и президентът на федерацията Красимир Инински ни подкрепя", завърши Арате. 

Световното първенство по бокс в Ливърпул ще бъде проведено от 4 до 14 септември и ще бъде първият шампионат на планетата, който се организира под егидата на World Boxing и е част от пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028. Националите стартираха подготовка на 28 юли, като заниманията започнаха първи олимпийският бронзов медалист Хавиер Ибаниес, европейският шампион за мъже Рами Киуан, както и многократните световни и европейски медалисти при мъжете и младежите Ясен Радев, Викторио Илиев, Уилиам Чолов, Семьон Болдирев и Йордан Морехон. По-късно към тях се присъединиха четирикратният носител на купа "Странджа" Радослав Росенов и европейският вицешампион Ергюнал Себахтин. 

