Новото чудо на Хърватия: Дългоочакваният мост, финансиран от ЕС, но построен от Китай

Преди построяването на моста хърватите трябва да преминават през територии, принадлежащи на техните югоизточни съседи. Дългият 2.4 км. мост, наречен Пелешац е построен от Китай и основно финансиран от ЕС, предава BBC.

Празненствата по откриването продължават цял ден. 250 бегачи прекосяват моста, лодки, от които се развява хърватското знаме преминават под него, а местните жители се разхождат по новооткрития проект преди да се насладят на изпълващи небето фойерверки.

Китайският министър-председател Ли Къцян отправи видеосъобщение по време на церемонията по откриването. Хърватският му колега Андрей Пленкович пък обяви: „Тази вечер обединяваме Хърватия!“ и посочи, че мостът не е лукс, а необходимост. Преди три години двамата премиери заедно обявяват началото на строежа.

ЕС финансира 85% от строителството на моста, което възлиза на 357 млн. евро. Средствата са осигурени посредством кохезионни фондове. Съюзът вижда в проекта подобрение на ежедневието на хърватите и финансира и водещите до него пътища, тунели и други инфраструктурни проекти.

След разпада на Югославия, бреговата ивица на Хърватия бива прекъсната от 9-километров участък босненска земя, известна като коридора „Неум”. Правото на достъп на Босна до бреговата ивица датира още от 1699, когато по времето на Османската империя Неум се отделя от Дубровник.

Тъй като Босна, за разлика от Хърватия, не е държава-членка на ЕС, всеки, който иска да достигне до най-южната част на хърватското адриатическо крайбрежие, трябва да премине през две гранични проверки. Сега обаче това вече няма да е необходимо.

