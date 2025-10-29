Три жени, живеещи в чужбина, са готови да открият любовта в "Ергенът" 5

След като вече ви показахме първите две участнички, които са готови да се впуснат в предстоящия сезон на "Ергенът", още три жени бяха представени в студиото на "Преди обед". Мария е завършила компютърно инженерство и живее в Париж. Деметра живее в Дубай и се занимава с недвижими имоти, а Анастасия е административен асистент в клиника за пластична хирургия и живее в Лондон. Момичетата решават да поставят забързаното си ежедневие и да се върнат обратно в България, където да се запишат за петия сезон на романтичното риалити.

Продуцентът на шоуто, Ники Николов, подчерта, че представените жени със сигурност ще участват в първите два епизода от сезона, който ще гледаме през пролетта догодина. "Това са епизодите в които ще бъде направен изборът между ергените и дамите които ние като продукция и екип избираме на кастинг за подходящи.", коментира той в "Преди обед".

Готови ли са да се върнат за постоянно в България?

Анастасия: "През последните години работих много и се бях отдала изцяло на кариерата си. Трудно е в голям град като Лондон да поддържаш социален живот. "Ергенът" се появи в точното време за мен и аз окончателно се прибирам от Лондон, за да живея в София."

Мария: "Не съм сигурна дали бих се прибрала в България. Отворена съм обаче за разговори. По-скоро бих се върнала в САЩ, защото съм живяла там 10 години и имам американско гражданство. Въпреки всичко, нещата може да се променят."

Деметра: "Аз съм готова в името на любовта да се върна в България. Според мен това е мнoго по-важно като чувство, отколкото работата. Работа винаги може да има."