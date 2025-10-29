Стихотворение на деня, 30 октомври, от Елисавета Багряна

"Амазонка" Вее утринна прохладав моето лице -аз съм млада, млада, младас огнено сърце. Моя вихрен кон летибодро и безспир -пред очите ми цъфтинеогледен мир. Искрометните копитакой ще последи?Песен светла се разплитав моите следи:Ний ще стигнем Хеликонв изгревния час -смело, мой крилати кон,жребият е с нас. Там под твоята подковаизвора лъчистще избликне в струя нова -животворен, чист. И когато стигнат таммоите сестри,вдъхновение и пламв тях ще разгори. А над нашата победав трудния ни пъти Персей, и Андромедатрепетно ще бдят.Елисавета Багряна