Арне Слот сам изхвърли Ливърпул от един от турнирите - "червените" с тежка загуба насред "Анфийлд"

Английският шампион Ливърпул бе разбит от Кристъл Палас с 0:3 като домакин и отпаднаха на 1/8-финалите на Купата на Лигата. Мърсисайдци регистрираха трета поредна загуба от "орлите" в рамките на сезон 2025/26 след пораженията за Къмюнити Шийлд и във Висшата лига. А Ливърпул до голяма степен бе обречен на загуба от мениджъра Арне Слот още преди началото на срещата, който избра да заложи на почти изцяло резервен и много млад състав без опит срещу един от най-солидните отбори на Острова.

Ливърпул отпадна от Купата на Лигата след нова загуба от Кристъл Палас

Слот остави извън групата за мача почти всички звезди на "червените", които гледаха от трибуните. А на терена сред стартовите 11 личаха имената на резервния страж Уудман, младоците Нгумоа, Найони, Рамзи и Морисън, като се даде шанс и на Гомес, Керкез, Робъртсън, Ендо, Макалистър и Киеза. В първите минути Ливърпул опита да се надиграва с Палас, но в края на полувремето Исмаила Сар вкара два гола в рамките на четири минути и осигури комфортен аванс на почивката.

Слот излезе със самоубийствен състав

През второто полувреме Палас тотално надигра Ливърпул, който спря да играе и не направи нищо на терена. В 79-ата минута резервата на Ливърпул Амара Нало бе изгонен след само 12 минути на терена, а малко по-късно Палас вкара и трети гол чрез Йереми Пино. Това бе шеста загуба в последните седем мача на Ливърпул във всички турнири, като тимът изгуби шансове да се бори за още един трофей, след като изпусна и Къмюнити Шийлд в началото на сезона.

