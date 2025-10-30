Украйна и Русия отново си разменят въздушни удари, спряха изтичането на вода от язовир Белгород (ВИДЕО)

В няколко руски региона е обявена въздушна тревога за заплахи от дронове тази вечер. Силна експлозия е била чута близо до Хвардийск в окупирания Крим, последвана от сирени за въздушно нападение на летището в Симферопол.
Руски канали потвърждават активност на дронове над Крим, Ростов, Донецк, Луганск, Воронеж и Брянск.
Същевременно двама души са ранени в резултат на руска атака срещу община Беленковска в област Запорожие, предават местните власти.
Ситуацията с поразения язовир
По-рано стана ясно, че изтичането на вода от язовир Белгород е спряно. Местни източници съобщават, че работниците вероятно са успели да запечатат шлюзовете, повредени от неотдавнашните обстрели. Това е временно решение, но заплахата за близките райони остава.
Припомняме, че язовирът бе обект на украинска атака преди дни. Вследствие на удара част от стената бе повредена, което доведе до наводняване на големи части от областта.
Подкрепа от ЕС за украински болници
ЕС отпуска около 50 млн. евро за възстановяване на украински болници, повредени от руската агресия или претоварени от голямото търсене. Това е жизненоважна подкрепа за здравната система, която е подложена на напрежение във време на война.