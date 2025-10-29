Зеленски потвърди: Най-тежка е ситуацията в Покровск (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски тази вечер потвърди, че най-тежка на фронта остава ситуацията край източния град Покровск, а силите на Киев отбраняват позициите си около североизточния град Купянск. Той съобщи това в традиционното си вечерно видео обръщение към украинския народ.

„Днес обсъдихме подробно ситуацията на фронта с главнокомандващия и началника на Генералния щаб – обхващайки всички направления. Най-тежката ситуация в момента е по оста Покровск. Както и през предходните седмици, там се водят най-ожесточените сражения и там са най-концентрирани руските сили. Окупаторите се опитват да укрепят позициите си с всички възможни средства и всеки елиминиран нападател там е постижение за цялата ни държава. Ситуацията в Купянск остава трудна, но нашите сили са придобили по-голям контрол през последните дни. Продължаваме да защитаваме позициите си. Десетки атаки се провеждат ежедневно в посока Александровка. Благодаря на всички наши подразделения“, заяви Зеленски.

„Също така обсъдихме подробно планирането на нашите операции дълбоко в руския тил. Единственият сценарий е да принудим Русия да сложи край на войната със средства, които са осъществими и които действително ще проработят. А това означава глобални санкции, нашите дългосрочни санкции, възстановяването ни след руските атаки, координация с нашите партньори и преди всичко подкрепа за нашата армия, за всеки клон на украинските сили за отбрана и сигурност“, каза още украинският президент.

